Архангельск: Регоператор объясняет, что делать с крупногабаритным мусором

Сломанная мебель, неработающая бытовая техника, старые оконные рамы – весь подобный мусор мы привыкли называть крупногабаритными отходами и выносить на ближайшую контейнерную площадку. Но законно ли это?
Согласно ГОСТам, к крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы производства и потребления, размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину и длину. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 понятие «КГО» конкретизирует: к крупногабаритным отходам можно отнести мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений. Под текущим ремонтом здесь подразумеваются меры, направленные на поддержание несущих конструкций здания и инженерных коммуникаций в исправном состоянии. Отсюда следует, что такие отходы как линолеум, рамы, дверные коробки, сантехника и т.п. классифицируются как крупногабаритные отходы. А значит, регоператор по обращению с ТКО обязан их вывозить в рамках установленного единого тарифа.
Обычно существует график регулярного вывоза КГО (1-2 раза в неделю), но возможен вывоз и по заявке от Управляющей компании или сигналу (звонку, сообщению на сайте eco-tko.ru) от жителей. Если отходы не вывозят или график вывоза жильцов не устраивает, обращаться нужно на горячую линию регионального оператора по номеру: (8182) 63-70-02 или по телефонам обособленных подразделений ООО «ЭкоИнтегратор».
А вот отходы от капитального ремонта помещений (капитальный ремонт – это работы по замене и восстановлению несущих, ограждающих и коммуникационных конструкций, пришедших в негодность в результате эксплуатации) к КГО не относятся и не входят в зону ответственности регионального оператора. Выходит, бетон, железобетон, древесные перекрытия, лом кирпича, цемента, керамику и обрезки труб категорически запрещено помещать в обычные (бытовые) контейнеры для ТКО. Это не только незаконно, но и может нанести вред как окружающей среде, так и здоровью человека. Та же цементная пыль, например, легко может загореться.
Лицо, допустившее соответствующее правонарушение, может быть привлечено к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. Штраф по ст. 8.2 КоАП РФ составляет: 1000 – 2000 руб. для граждан; 10 000 – 30 000 руб. для должностных лиц; 30 000 – 50 000 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 100 000 – 250 000 руб. для юридических лиц.
Вывоз и утилизация строительного мусора должны производиться отдельно от ТКО и по отдельному договору. Занимаются сбором и вывозом строительного мусора специализированные компании, в том числе региональный оператор по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор», за отдельную плату, поскольку эти отходы не включены в утверждённый норматив регоператора.
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ООО "ЭкоИнтегратор" является Региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области. Компания действует на основании соглашения о деятельности РО ТКО в Архангельской области от 29.10.2019.
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