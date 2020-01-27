Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Регоператор объясняет, что делать с крупногабаритным мусором

Сломанная мебель, неработающая бытовая техника, старые оконные рамы – весь подобный мусор мы привыкли называть крупногабаритными отходами и выносить на ближайшую контейнерную площадку. Но законно ли это? 

Согласно ГОСТам, к крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы производства и потребления, размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину и длину. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 понятие «КГО» конкретизирует: к крупногабаритным отходам можно отнести мебель,  бытовая техника,  отходы от текущего   ремонта жилых помещений. Под текущим ремонтом здесь подразумеваются меры, направленные на поддержание несущих конструкций здания и инженерных коммуникаций в исправном состоянии. Отсюда следует, что такие отходы как линолеум,  рамы, дверные коробки, сантехника и т.п. классифицируются как крупногабаритные отходы. А значит, регоператор по обращению с ТКО обязан их вывозить в рамках установленного единого тарифа. 

Обычно существует график регулярного вывоза КГО (1-2 раза в неделю), но возможен вывоз и по заявке от Управляющей компании или сигналу (звонку, сообщению на сайте eco-tko.ru)  от жителей. Если отходы не вывозят или график вывоза жильцов не устраивает, обращаться нужно на горячую линию регионального оператора по номеру: (8182) 63-70-02 или по телефонам обособленных подразделений ООО «ЭкоИнтегратор». 

А вот отходы от капитального ремонта помещений (капитальный ремонт – это работы по замене и восстановлению несущих, ограждающих и коммуникационных конструкций, пришедших в негодность в результате эксплуатации) к КГО не относятся и не входят в зону ответственности регионального оператора. Выходит, бетон, железобетон, древесные перекрытия, лом кирпича, цемента, керамику и обрезки труб категорически запрещено помещать в обычные (бытовые) контейнеры для ТКО.  Это не только незаконно, но и может нанести вред как окружающей среде, так и здоровью человека. Та же цементная пыль, например, легко может загореться. 

Лицо, допустившее соответствующее правонарушение, может быть привлечено к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. Штраф по ст. 8.2 КоАП РФ составляет: 1000 – 2000 руб. для граждан; 10 000 – 30 000 руб. для должностных лиц; 30 000 – 50 000 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 100 000 – 250 000 руб. для юридических лиц.

Вывоз и утилизация строительного мусора должны производиться отдельно от ТКО и по отдельному договору. Занимаются сбором и вывозом строительного мусора специализированные компании, в том числе региональный оператор по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор», за отдельную плату, поскольку эти отходы не включены в утверждённый норматив регоператора.

ООО "ЭкоИнтегратор" является Региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области. Компания действует на основании соглашения о деятельности РО ТКО в Архангельской области от 29.10.2019.

Официальный сайт компании: https://eco-tko.ru

Горячая линия +7 (8182) 63-70-02

Viber, WhatsApp, Telegram: +79657347004 (только для письменных сообщений)

Электронная почта: info@eco-tko.ru

 

19 март 07:40 | : Экономика

Главные новости


Главный КМНС России Григорий Ледков покамлал на Вайгаче. Появится ли от этого на острове национальный парк?
Когда деревья станут большими. Игорь Годзиш о дорогах, парках и… похоронах
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (168)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20