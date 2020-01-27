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Шопинг в дорогу. Терминал на Морвокзале в Архангельске не просто зал ожидания

Новый терминал на МРВ в Архангельске позволяет пассажирам, ожидающим автобусы, воспользоваться широким спектром услуг.

 

Объекты транспортной инфраструктуры сегодня уже невозможно представить без площадей общественно-делового назначения, в том числе и торговых. Терминал - это место, которое ориентировано на пассажиров, ожидающих прибытия автобусов. Главное, чтобы имеющиеся торговые отделы удовлетворяли их запросам.

Поэтому, в недавно открывшемся здании терминала на площади у МРВ, можно не только с комфортом ожидать автобусы, но и приобрести самое необходимое для дороги и дома, а также воспользоваться банкоматом или посетить отделение Сбербанка. И выпить горячий кофе прямо в зале ожидания на 1-м этаже.

На 2-й этаж можно попасть с помощью удобного эскалатора. Здесь размещаются три заведения общественного питания, где можно, не только заказать чай и кофе в специальной упаковке, но и вкусную выпечку, салаты, и поесть в тепле, а не мокнуть под дождем или мерзнуть зимой на улице, учитывая, что дорога до Новодвинска занимает более получаса, а в Северодвинск – час с лишним. И посетить магазины, которые подобраны с учетом расположения терминала,  наличия междугородних и сезонных маршрутов.

Хотите приобрести красивую и качественную одежду по оптимальной цене? Тогда вас ждут в новом отделе одежды Show Black & White Style Room на 2-м этаже. Он открылся 8 марта и стал третьим магазином предпринимателя Ирины Ильинской. Восемь лет назад она создала свой бизнес практически с нуля, сделав ставку на молодежную аудиторию, качественный и многообразный ассортимент и демократические цены.

- Я давно присматривалась к этому району – это очень хорошая локация, поскольку здесь есть траффик нашей основной аудитории – это молодежь, активные и современные архангелогородцы, - говорит  Ирина. - Представленная в магазине одежда является одновременно модной и универсальной. Почему нас выбирают люди с хорошим вкусом, доверяют нам, рекомендуют своим друзьям и возвращаются к нам снова и снова? Наверное, потому, что каждый  покупатель для нас важен и уникален, к каждому индивидуальный подход. Наша цель – чтобы клиенты вышли от нас довольные и красивые!

Кстати клиентская база Black & White Style сейчас превышает 30 тыс. человек. Для постоянных покупателей действует специальная «Карта клиента», по которой предоставляется скидка в 10%.

Если вы любите одеваться ярко, модно и оригинально, то в Black & White Style вы найдете все необходимое, чтобы всегда быть в центре внимания. Здесь представлена  комфортная, стильная и качественная одежда по доступным ценам - широкий выбор футболок и джинсов, брюк и джемперов, блузок и топиков, юбок и костюмов, демисезонных курток и пальто, пушистых пледов и сумок. Ассортимент постоянно расширяется и дополняется в зависимости от пожеланий клиентов. Продуманные силуэты, современный дизайн и возможность легкого сочетания моделей помогут  вам чувствовать себя уверено в любой ситуации.

Отдел Show Black & White Style Room расположен на набережной Северной Двины 29 (2-й этаж). Он открыт в будние дни с 10 до 20 часов, в субботу и воскресение – с 11 до 20 часов. Узнать все подробности можно по тел. +79965032853 в группе Вконтакте vk.com/club47419406 и на странице в instagram - modnye.veshichki29

В здании терминала еще остались свободные помещения. По вопросам аренды можно обращаться по тел +79539306630

  

18 март 14:47 | : Экономика

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