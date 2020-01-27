«На эту яму не напасешься хламу». Санаторий «Беломорье» и его бедственное положение

Профсоюзы Архангельской области обвинили Правительство региона в тяжелой финансовой ситуации, в которой оказался подведомственный им санаторий «Беломорье» правительство региона.
По словам их представителей, большие надежды возлагались на передачу медико-рекреационного комплекса в госсобственность, велись на эту тему переговоры с администрацией области. Однако – «К сожалению, растянувшиеся на несколько месяцев переговоры не увенчались успехом — от первоначальных условий возможного взаимовыгодного сотрудничества не осталось и следа. Потому на сегодняшний день Федерация профсоюзов видит своими единственными партнерами в деле сохранения санатория жителей Архангельской области. Только северяне, которые готовы пользоваться услугами «Беломорья», которые продолжают приезжать сюда на отдых и оздоровление, оказывают реальную помощь учреждению».
Также не оправдались надежды на то, что на региональном уровне примут закон о санаторно-курортном лечении бюджетников, и деньги будут поступать в кассу санатория через ФОМС. Мол, доходы у потенциальных потребителей их услуг не успевают з ростом себестоимости их обслуживания.
Между тем, граждане, побывавшие там на профилактике, жалуются на плохой менеджмент и низкое качество обслуживания, на неумение (нежелание) соответствовать современным требованиям комфорта – «на эту яму не напасешься хламу».
- Санаторий как застрял в прошлом веке, так и остается. Жалко. Такие возможности! – только одна из реплик в интернете.
Напомним, как непосредственно руководство «Беломорья», так и представители Федерации профсоюзов Архангельской области неоднократно отказывали инвалидам-колясочникам в приеме из-за нежелания лишних хлопот с их обслуживанием.