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Удаленка нам поможет?

Распространение коронавируса вынуждает работодателей переводить сотрудников на удаленку. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob запустил сервис, который помогает компаниям организовать дистанционную работу.

В пятницу, 13 марта, наша компания после 2 дней подготовки полностью перевела свой офис (а это более 200 сотрудников) в режим работы из дома. Тестовый день показал минимальное уменьшение, а затем рост производительности. Качество наших сервисов и объем продаж остались на прежнем уровне. Этим опытом специалисты SuperJob теперь делятся со своими клиентами.

Уже в первый час после объявления о новом сервисе SuperJob получил больше 100 обращений от компаний, которые планируют в ближайшее время полностью или частично перевести сотрудников на удаленку. Больше всего компании интересовались тем, как быстро организовать работу без потери в качестве, особенностями документооборота и делопроизводства, а также переводов call-центров и других отделов, взаимодействующих с клиентами.

Новый сервис подойдет компаниям, которые не имеют практики удаленной работы. Еще острее он необходим тем, кто нуждается в переводе ключевых бизнес-процессов: подбор персонала, кадровое делопроизводство, клиентский менеджмент, продажи, бухгалтерию, контроль качества продаж и клиентского менеджмента, развитие (реклама, маркетинг, PR) и разработку информационных систем.

Первичный сбор информации займет 2-3 рабочих дня, подготовка стратегии смены формата работы затребует еще 1 день. Это самый быстрый способ безболезненно сменить офисное кресло на домашнее.

 

18 март 08:22 | : Экономика

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