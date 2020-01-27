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«Аквилон Инвест» представляет новые проекты, связанные с современными технологиями

Холдинг «Аквилон Инвест» провел для жителей столицы Поморья очередную «Экскурсию по новостройкам».

 

В ходе мероприятия участники побывали на нескольких стройплощадках, увидев своими глазами объекты на разных стадиях строительства: от «нулевого» цикла до сдачи в эксплуатацию. Также архангелогородцы познакомились с особенностями технологии возведения стен домов «Теплая керамика», планировочными решениями «Разумные метры» и оценили «белую» отделку White box.

Экскурсанты получили самую полную и достоверную информацию о всех новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест», а также о перспективных проектах. Специалисты отдела продаж рассказали о действующих акциях и скидках при покупке квартир, а по окончании экскурсии в офисе – проконсультировали всех желающих по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогли подобрать оптимальный вариант нового жилья.

Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» в столице Поморья и Северодвинске строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

Всем участникам предоставляются специальные скидки  в 50 тыс. рублей* при покупке кварты во всех жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске. Кроме того, среди участников экскурсии были разыграны небольшие призы.

 

* Сроки проведения акции с 14.03.2020 по 15.03.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. ЖК "NEXT" (1 этап) - (НЕКСТ - следующий (англ.). Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31;  Застройщик ООО СЗ «РТЗ-Инвест». Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

17 март 11:36 | : Экономика

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