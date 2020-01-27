"ЭкоИнтегратор": Ликбез для дачников, или как сэкономить на оплате вывозе мусора в летний период

В преддверии старта дачного сезона многие садоводы задаются вопросом: неужели придется платить за вывоз мусора и по месту прописки, и во время пребывания на даче? Многим непонятно, кто должен заключать договоры на вывоз мусора: садоводческие товарищества или сами дачники; и как теперь станут вывозить мусор из СНТ. Мы собрали самые распространенные вопросы дачников о реформе в сфере обращения с ТКО.
Должны ли заключать договор на вывоз мусора садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы?
Под обязанность заключить договор с Региональным оператором подпадают все организации, у которых образуются ТКО, в том числе и садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Мусор образуется не только в местах постоянного проживания граждан, но и там, где они бывают периодически или сезонно.
Соответственно, между региональным оператором и садоводческими товариществами, гаражными кооперативами должны заключаться договоры на оказание услуг по обращению с ТКО.
Кто должен заключить договор с регоператором: садоводческое товарищество или сами дачники?
Если садоводческое товарищество зарегистрировано в качестве юридического лица, договор заключает товарищество (председатель, действующий от его имени). Для оплаты услуг регионального оператора товарищество по закону может использовать взносы своих членов. Если товарищество не создано, то договор с региональным оператором будет заключать каждый садовод. Договор на вывоз ТКО может быть заключен на летний период.
Куда дачники теперь должны выбрасывать отходы?
Мусор необходимо выбрасывать в баки, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках. Контейнерная площадка должна быть в каждом товариществе. Обустраивать придется за свой счет. Лучше заранее подготовиться к дачному сезону, чтобы внести ее в муниципальный реестр, заключить договор на вывоз мусора.
При этом одна площадка должна отвечать всем санитарным нормам: удаленность от жилых домов не менее 25 метров, отсутствие рядом водных источников и водоемов, также необходимо, чтобы контейнеры стояли не на земле, а на специально заасфальтированной или забетонированной площадке. При этом расположение контейнеров нужно обязательно согласовать с регоператором: если мусоровоз не сможет к ним подъехать, вывезти мусор просто не получится и площадку придется переносить.
Кстати, контейнеры или емкость для сбора мусора СНТ тоже должно приобретать самостоятельно.
Весной и осенью основной мусор на дачных участках – это трава и ботва с огорода. Раньше возили их на компост или на свалку. Что с ними делать теперь?
Гражданам не запрещается создавать компостные ямы на своих огородах. Если дачник хочет вывезти траву или ботву, то это можно сделать, заключив отдельный договор с компанией-перевозчиком, так как трава и ботва не являются твердыми коммунальными отходами.
Если горожанин все лето проживаю на даче, обязан ли он оплачивать вывоз мусора по месту прописки в городе?
Нет, если человек более 5 календарных дней отсутствует в жилом помещении, он может получить перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО. В перерасчет не будут включены даты выбытия и прибытия. Перерасчет должен быть произведен в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего заявления. Заявление о перерасчете нужно подать либо до отъезда, либо в течение 30 дней по приезду.
Условия перерасчёта платы за коммунальные услуги, в том числе за ТКО, утверждены постановлением Правительства РФ №354. Если собственник или другой человек, зарегистрированный в жилом помещении, не проживает в нём какое-то время, то необходимо предоставить региональному оператору или управляющей организации заявление о перерасчёте и документ, подтверждающий период отсутствия. Подтвердить отсутствие можно билетами на поезд и самолет (достаточно распечатки электронной маршрутной квитанции), путевкой, командировочным удостоверением. Дачники могут подтвердить это документом из садового товарищества, а если дача в деревне - из сельсовета. Если пришлось лечь в больницу - больничным листом и документами с выписки.