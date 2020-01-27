На майские праздники vip-зал аэропорта Архангельск для ветеранов станет бесплатным

В 2020 году Россия отмечает 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Москве пройдёт традиционный парад, который в этом году продлят на полчаса – из-за крупной даты.
АО «Аэропорт Архангельск» продолжает ежегодную традицию специального обслуживания ветеранов в бизнес-зале в праздничные дни. Поэтому, с 29 апреля по 12 мая 2020 года ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут воспользоваться правом бесплатного обслуживания.
Для этого ветерану и инвалиду ВОВ достаточно зарегистрироваться на рейс стойке регистрации для бизнес-класса и предъявить удостоверение, а сопровождающему – паспорт.
«Наша задача – сделать всё возможное для обеспечения комфортных условий пребывания ветеранов ВОВ в аэровокзале. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя дорогими и почётными гостями», – отметил генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян.
Сотрудники аэропорта будут сопровождать ветеранов и инвалидов ВОВ от стойки регистрации до посадки на борт и проконсультируют по всем возникающим вопросам. Кроме этого, пассажирам, испытывающим трудности при передвижении, помогут агенты по обслуживанию пассажирских перевозок, а при необходимости предоставят кресло-каталку.
Работники аэропорта всегда готовы оказать максимальную заботу и внимание ветеранам и инвалидам ВОВ, чтобы их путешествие было безопасным и комфортным.
Отметим, что сопровождающие ветеранов и инвалидов ВОВ о своём визите могут предупредить заранее – по телефонам: 8(8182) 63-15-19 и 8(8182) 63-15-08. По этим же телефонам можно обращаться и по другим возникающим вопросам – круглосуточно.