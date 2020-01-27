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Мэрия Архангельска «отбила» деньги у строительной компании «Импера Нова»

История почти 10-летней давности и касается строительства 4 домов в Исакогорском районе Архангельска по программе переселения из ветхого жилья, одной из самых приоритетных для столицы области.

Из-а выявленных в ходе строительства нарушений, здания так и не были приняты в эксплуатацию, хотя деньги за работу «Импера Нова» получила из городского бюджета в размере 123 млн. 453 тысяч ркблей.

Ранее уголовное дело против компании-подрядчика и ее директора Голощапова было прекращено «по истечению срока давности».

Однако Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга своим последним заседанием утвердил претензии администрации областного центра в полном объеме. В свою очередь, наблюдатели прогнозируют, что получить реальные деньги с компании, явно давно обанкроченной, будет весьма и весьма проблематично.

Между тем, дома на Доковской продолжают стоять, как памятник рукож…ву недобросовестных строителей. В перспективе они будут снесены. Обсуждается вопрос, что появится на их месте. Возможно, освобожденная территория будет пущена под коммерческое строительство.

16 март 12:53 | : Экономика / Скандалы

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