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Татуированных хотят сделать безработными на уровне закона

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил запретить татуировки на законодательном уровне. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как относятся к татуировкам работодатели и сотрудники. В опросах приняли участие представители 500 работодателей и 1600 россиян старше 18 лет из всех округов страны.

 

В практике 14% работодателей бывали случаи, когда приходилось отказывать кандидату из-за наличия татуировок, причем чаще всего не берут по этой причине на должности в торговле и клиентском сервисе. 79% работодателей не сталкивались с подобной ситуацией.

4 из 10 россиян татуировки не одобряют. Лишь 29% относятся к ним положительно. Мужчины одобряют татуировки реже женщин (24% против 34% соответственно). Чем старше респонденты, тем реже они одобряют татуировки (50% среди молодежи до 24 лет и всего 14% среди россиян старше 45 лет).

Хотели бы сделать татуировку 17% россиян. Женщины мечтают о тату чаще мужчин (19 и 13% соответственно), молодежь — чаще старшего поколения (29% среди россиян до 24 лет и 9% среди респондентов старше 45 лет). Больше всего же россиян, желающих сделать татуировку, — среди тех, кто уже имеет один или несколько рисунков на теле (60%).

Инициативу о запрете татуировок на законодательном уровне поддержали всего 19% опрошенных. Чаще всего за запрет татуировок выступают россияне в возрастной группе старше 45 лет (24%).

Вопреки опасениям Г.Онищенко за 7 лет россияне в целом не стали чаще мечтать о татуировках. Среди тех, у кого сейчас нет тату, число желающих сделать оное даже несколько снизилось (14% в 2013 году и 10% сегодня). Чаще мечтать о новой татуировке стали лишь те, кто уже имеет одну или несколько (52% и 2013 году и 60% сегодня). В практике работодателей с 2013 года практически ничего не поменялось в отношении к кандидатам с рисунками на теле. По данным Superjob, за 7 лет число россиян, которые положительно относятся к татуировкам, выросло незначительно (24% в 2013 году и 29% сегодня).

16 март 07:32 | : Экономика / Скандалы

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