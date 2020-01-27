Директор по маркетингу в Архангельске - почти король, но часто без свиты

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по маркетингу в Архангельске получает в среднем 147 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 230 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем – 212 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 161 000 рублей, в Екатеринбурге – 177 000 рублей, во Владивостоке – 196 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 166 000 рублей, в Челябинске – 156 000 рублей, в Омске – 145 000 рублей в месяц. В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 143 000 рублей, в Сыктывкаре 154 000 рублей и в Петрозаводске - 150 000 рублей в месяц.
В маленьких компаниях маркетологи для понта присваивают себе должность “Директор по маркетингу”. Но есть большая разница между названием и фактическим исполнением задач такого уровня специалистов. Ключевая компетенция - это всё-таки управление и стратегия, а знания работы инструментов нужно лишь, чтобы ему не навесили лапши на уши.
Функционал директора по маркетингу в серьезной фирме: