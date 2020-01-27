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Директор по маркетингу в Архангельске - почти король, но часто без свиты

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по маркетингу в Архангельске получает в среднем 147 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 230 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем – 212 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 161 000 рублей, в Екатеринбурге – 177 000 рублей, во Владивостоке – 196 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 166 000 рублей, в Челябинске – 156 000 рублей, в Омске – 145 000 рублей в месяц. В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 143 000 рублей, в Сыктывкаре 154 000 рублей и в Петрозаводске -  150 000 рублей в месяц.

В маленьких компаниях маркетологи для понта присваивают себе должность “Директор по маркетингу”. Но есть большая разница между названием и фактическим исполнением задач такого уровня специалистов. Ключевая компетенция - это всё-таки управление и стратегия, а знания работы инструментов нужно лишь, чтобы ему не навесили лапши на уши.

Функционал директора по маркетингу в серьезной фирме:

  1. Анализ целевой аудитории и конкурентов;
  2. Изучение рынка;
  3. Создание платформы бренда;
  4. Управление и оценка работы команды;
  5. Расчет и управление unit-экономикой;
  6. Медиапланирование;
  7. Финансовое планирование;
  8. Установка KPI и их отслеживание;
  9. Построение маркетинговой стратегии;
  10. Работа с CRM-системой (на уровне маркетинга);
  11. Реализация рекламных компаний;
  12. Развитие online, offline и mobile платформ.
14 март 07:59 | : Экономика

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