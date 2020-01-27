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В Коряжме открылось представительство «ЭкоИнтегратора»

Располагается офис регионального оператора по обращению с ТКО по адресу ул. Лермонтова. 31 (в том же здании, где местные МУП «Горсвет» и «Полигон»).

Консультации проводит эколог Елена Середа, которая и будет объяснять страждущим гражданами представителям бизнеса метод начисления платы за вывоз бытового мусора, регулировать спорные вопросы, в том числе, по исправлению ошибок в платежных квитанциях.

В свою очередь, пресс-секретарь «ЭкоИнтегратора» Денис Загайнов напоминает, что отсутствие у юридических лиц договора с его компанией может привести к штрафным санкциям.

На сегодняшний день собираемость платежей в целом по Архангельской области составляет 60%, по Коряжме – 53%.

Связаться с консультантом можно по тел.: 8-991-469-542-67; городской – 5-62-23.

Часы работы: 9-16 в будние дни (перерыв 12.30-13.30).

(по материалам tk-online)

13 март 13:51 | : Экономика

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