"Аквилон Инвест" приглашает на весеннюю "Экскурсию по новостройкам"

Холдинг «Аквилон Инвест» предлагает жителям Архангельска и Северодвинска побывать на очередной «Экскурсии по новостройкам». Всем участникам предоставляются специальные скидки в 50 тыс. рублей*.
Записаться на экскурсию, которая состоится 14 марта можно по телефонам (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8(8184) 52-00-00 в Северодвинске.
Скидка действует при покупке кварты во всех жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске. Кроме того среди участников экскурсии будут разыграны небольшие призы.
В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Кроме того, участников экскурсии познакомят с новыми жилыми комплексами, которые холдинг «Аквилон Инвест» начинает возводить в столице Поморья и городе корабелов.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» в столице Поморья и Северодвинске строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
* Сроки проведения акции с 14.03.2020 по 15.03.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. ЖК "NEXT" (1 этап) - (НЕКСТ - следующий (англ.). Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; Застройщик ООО СЗ «РТЗ-Инвест». Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.