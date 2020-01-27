С "Гераклом" разобрались. В поселке Щипицыно возобновлен вывоз мусора

Напомним, на прошлой неделе из-за действий экоактивистов был перекрыт въезд на единственный в поселке полигон, оператором которого является ООО “Гейзер”. Причиной конфликта стало временное изменение потоков транспортирования ТКО из Котласа - в связи с тем, что ООО “Геракл” по надуманным причинам на сутки перекрыл въезд на свой полигон спецтранспорту Регионального оператора. По закону в таком случае мусоровозы должны двигаться на ближайший полигон, которым и стал объект в Шипицыно.
Спецтранспорт с ТКО из Котласа на шипицынский полигон так и не заехал - въезд был перегорожен досками, ветками. Уже на следующий день привычная схема работы была налажена - ООО “Геракл” открыл полигон,- однако объект в Шипицыно так и остался заблокированным - “завал” из досок и веток на въезде так и остался. А вместе с мусоровозом приезжали местные жители, готовые грудью встать на защиты "родной свалки".
Заложниками “борьбы за экологию” оказались сами жители Шипицыно, ведь мусоровоз, обслуживающий территорию поселка, не смог проехать на полигон. Населенный пункт стал зарастать мусором, так как вывоз отходов был вынужденно приостановлен.
- Мы видим безответственную позицию местных активистов, в руках которых оказалась судьба целого поселка,- отметил Дмитрий Кувшинов, представитель Регионального оператора в Котласском районе.- Сегодня никто даже не думает направлять спецтранспорт из соседних населенных пунктов на шипицынский полигон. Наш перевозчик готов вывозить отходы из поселка, но не может этого сделать, так как некуда везти - по ТерСхеме он может ехать только на этот полигон.
Добиться деблокирования полигона удалось только во вторник, 10 марта, тогда же на улицах поселка появились мусоровозы, чтобы вывезти накопившийся мусор. Уже в ближайшее время все коммунальные отходы будут вывезены, а на контейнерных площадках будет наведен порядок.