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Архангельская область в мусорной реформе: не надо бояться инсинераторов

Более 80% жителей Архангельской области получают услугу по вывозу мусора в полном объеме. Об этом на заседании Общественного совета при регоператоре по обращению с ТКО сообщил генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий Назаров. Однако, до сих пор не решена проблема с переработкой мусора на островных и отдаленных территориях Архангельской области. 

- Этот вопрос в прежние годы часто обсуждался, но до прихода регионального оператора никем не решался, - отметил Анатолий Назаров. – Чаще всего весь мусор оседал на несанкционированных свалках в непосредственной близости от населенных пунктов. Мы тщательно изучили мировой и российский опыт по утилизации мусора на отдаленных территориях. Сортировка и сжигание – именно таким способом перерабатывают мусор как в Чувашии, так и в Сингапуре или Японии. 

Экологи «ЭкоИнтегратора» предлагают разместить на территории региона четыре современных инсинераторных установки Hurikan с мусоросортировочной станцией. Так, подобные установки могут появиться на островах Кегостров и Бревенник, в поселках Каменка Мезенского района и Малошуйка Онежского района. 

Предлагаемое оборудование российского производителя ООО «ЭкоСпектрум» имеет все разрешительные документы, в том числе сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение и положительное заключение Государственной экологической экспертизы. 

Переработка ТКО с помощью инсинераторных установок включает в себя предварительную сортировку мусора. Такая технология исключает попадание в инсинератор опасных хлорсодержащих и высокотоксичных отходов и значительно снижает объем отходов, направляемых на термическое обезвреживание. 

Инсинераторы Hurikan – это высокотехнологичные двухкамерные печи из жаропрочной стали. В основной камере сгорания происходит сжигание отходов при помощи автоматизированных горелок. В камере дожига происходит нейтрализация вредных и опасных веществ. Температура горения составляет 1100 – 1300 ˚С. Дымовая труба оснащена дефлекторной системой, которая охлаждает дымовые газы, поэтому опасные нейтрализованные вещества не воссоединяются вновь.

Благодаря такой конструкции обеспечивается практически полная нейтрализация токсичных веществ, в том числе диоксинов и фуранов. 

В результате сгорания отсортированных отходов образуется сухая мелкодисперсная зола без запаха. Класс опасности у нее IV-V, это означает, что она практически неопасна для окружающей среды. Такую золу можно использовать как для удобрения земли, так и, например, для строительства и подсыпки дорог. 

- Мы уверены, что такие установки помогут нам не только ликвидировать многие несанкционированные свалки, но и снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, - сказал Анатолий Назаров. – Кроме того, это даст и значительный экономический эффект, поскольку размещение таких установок позволит создать на отдаленных территориях новые рабочие места.   

10 март 11:34 | : Экономика

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