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В поисках стоматолога. Лучшие рабочие вакансии на сегодня в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:

Директор HR-департамента - https://bit.ly/39EuXlZ (от 180 000 руб. на руки)

Бренд-шеф ресторанного холдинга - https://bit.ly/2vFWSU1 (от 150 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)

Исполнительный директор - https://bit.ly/2TRfisP (от 150 000 руб. на руки)

Стоматолог-ортодонт - https://bit.ly/2v5Dv6k (от 100 000 до 160 000 руб. на руки)

Территориальный менеджер - https://bit.ly/2xiNcPy (до 150 000 руб. на руки)

 

10 март 08:24 | : Экономика

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