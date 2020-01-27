В поисках стоматолога. Лучшие рабочие вакансии на сегодня в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Директор HR-департамента - https://bit.ly/39EuXlZ (от 180 000 руб. на руки)
Бренд-шеф ресторанного холдинга - https://bit.ly/2vFWSU1 (от 150 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)
Исполнительный директор - https://bit.ly/2TRfisP (от 150 000 руб. на руки)
Стоматолог-ортодонт - https://bit.ly/2v5Dv6k (от 100 000 до 160 000 руб. на руки)
Территориальный менеджер - https://bit.ly/2xiNcPy (до 150 000 руб. на руки)