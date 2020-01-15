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Жители российской провинции стали экономить на подарках к 8 марта

На 8 Марта женщины дарят подарки практически так же часто, как и мужчины. В преддверии Международного женского дня сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кого россияне будут поздравлять с 8 Марта и какую сумму планируют потратить на цветы и подарки.

Подарки и/или букеты на 8 Марта будут дарить 75% мужчин и 71% женщин. Superjob подсчитал статьи расходов на цветы и презенты. Средние траты россиян на 8 Марта — 2300 руб. на букеты и 2800 руб. на подарки. Мужской бюджет значительно больше женского: так, на цветы мужчины планируют потратить 2700 руб., а женщины — 1600 руб., на подарки — 3300 и 2200 руб. соответственно. Чем выше уровень дохода, тем больше расходы на 8 Марта: у россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. в месяц — в среднем 1800 руб. на букеты и 2400 на подарки, а у россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. — 3000 и 3700 руб. соответственно.

По сравнению с прошлым годом, молодежь до 24 лет и россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. планируют потратить больше денег на покупку цветов. Россияне старше 45 лет потратят на подарки меньше, а на цветы больше, чем в 2019 году. Москвичи заложили больший бюджет на подарки. А вот нестоличные жители на подарках планируют сэкономить.

07 март 07:25 | : Экономика

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