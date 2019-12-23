Российские кадеты, курсанты и нахимовцы встретили Масленицу румяными блинами со сметаной и медом

Даже в условиях строгой военной дисциплине есть место для празднования любимого и вкусного праздника – Масленица. Всю неделю повара угощали кадетов, суворовцев и нахимовцев румяными блинами со сметаной, сгущенкой, вареньем и медом.
Празднование Масленицы уже стало традицией не только в воинских частях, но и в военных учебных заведениях по всей стране. В этом году весну с размахом встретили воспитанники Президентских кадетских училищ в Севастополе, Кызыле, Оренбурге, Петрозаводске, ученики Михайловской военной артиллерийской академии и Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, курсанты Нахимовского военно-морского училища в Мурманске и представители других кузниц военных кадров.
В течение всей недели повара профильных комбинатов угощали ребят ажурными и пышными блинами с различными начинками: сметана, сгущенка, мед и несколько видов варенья. Это стало вкусным дополнением к привычному рациону маленьких военных. Кроме того, чтобы создать праздничную атмосферу, столовые украшали традиционными символами славянского праздника: начищенными самоварами, связками бубликов и сушек.
В ежедневном рационе военных, конечно, нет такого количества мучного и сладкого. Подобные послабления происходят лишь во время крупных праздников или дней рождений воспитанников. Но, несмотря на то, что в обычные дни питание военных выдержано в более строгих нормах, оно не менее разнообразно. Стоит отметить, что организовано оно по принципу «шведский стол» и ежедневно включает несколько видов супов, мясных и рыбных блюд, гарниров и салатов. Кроме того, в столовых действуют салат-бары с нарезкой из помидоров, огурцов, лука, редиса, моркови, капусты и даже оливок, где можно самостоятельно составить любой салат и заправить маслом или соусом.
Будничное меню составляют диетологи и технологи профильных комбинатов с учётом требований Минздрава РФ, Роспотребнадзора, а также согласно стандартам довольствия, установленным Минобороны РФ. Рацион может варьироваться в зависимости от климатических и территориальных условий места дислокации воинской части или военного учебного заведения, но всегда сбалансирован и полезен.
Данная модель организации позволила повысить качество питания военных, сделав его разнообразным, вкусным и сбалансированным.