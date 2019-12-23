"ЭкоИнтегратор" отправил первые счета за вывоз ТКО юридическим лицам. Куда обращаться с вопросами?

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает: с 1 января 2020 года каждый собственник ТКО обязан заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором. И это, согласно федеральному закону № 89 «Об отходах производства и потребления», касается и юридических лиц. Тем не менее, для многих предпринимателей региона счета на оплату услуги по вывозу ТКО оказались неожиданностью.
- Хотим обратить внимание предпринимателей, что для выставления счетов все данные брались из открытых источников, - отметил Анатолий Назаров. – Поэтому если в документах есть неточность и юридические лица не согласны с указанными в счетах объемами отходообразования или прекратили деятельность, они могут обратиться по телефону 8(8182) 637005, или лично подойти в офис в Архангельске (ул. Шабалина, д 15, корп. 1), или подойти в ближайшее обособленное подразделение регоператора для уточнения данных и корректировки счетов. С каждым предпринимателем мы готовы работать индивидуально и учесть все предложения.
Для формирования счета в первую очередь определялось, какой норматив накопления твердых коммунальных отходов необходимо применить к юрлицу. Так, например, магазину или торговому центру рассчитывали платеж за вывоз мусора исходя из торговой площади. Фирмам, ведущим офисную жизнь, рассчитали плату за мусор «по сотрудникам». Полный список установленных норм накопления для юридических лиц приведен в постановления Минлеспрома АО от 09.08.2019 №24п.
Важно помнить, что у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть возможность снизить размер платежа. Можно платить не по нормативу, а по факту, т.е. за реально произведенный объем отходов. Но есть важное условие: организация или предприниматель должны складировать мусор в контейнеры для ТКО, которые могут располагаться только на контейнерной площадке, создание и функционирование такой площадки должно быть согласовано с органом местного самоуправления. И, конечно, пользоваться этой площадкой может только одно юрлицо. Если все условия соблюдены, соответствующие документы поданы в адрес Регионального оператора, то собственник ТКО станет платить только за фактически собранное и вывезенное количество отходов.