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Мусорного коллапаса в Котласе нет, есть "протест против дворников"

Соответствующее заявление сегодня сделал заместитель генерального директора ООО «ЭкоИнтегратор» Алексей Наумов. Напомним, накануне единственный в городе полигон ТКО перестал принимать бытовые отходы котлашан.

- Мы перенаправили спецтранспорт на полигон в соседнем муниципальном образовании, по состоянию на 16.00 никаких мусорных завалов в Котласе нет, - заявил Алексей Наумов. – Мы вывозим накопившиеся за сутки отходы, ситуация нормализовалась. 

Кроме того, представители регоператора по обращению с ТКО обратились в прокуратуру Архангельской области с просьбой дать правовую оценку действиям арендатора полигона.

- Мы уверены, что переговоры между двумя предприятиями должны вестись исключительно в правовом поле, - заявил Наумов. – На кону экологическая безопасность всего города, а единственные возможные пострадавшие в данной ситуации – это рядовые жители Котласа, что недопустимо.

Отметим также, что произошедшее – не единственный случай проявления в Котласском районе своеобразного метода протеста против реализующейся в стране реформы системы по обращению с отходами. Так, две ночи подряд в соседней Коряжме неизвестные активисты переворачивают мусорные контейнеры и разбрасывают их содержимое по городским дворам. Местные жители в шутку называют происходящее «протестом против дворников».

03 март 16:32 | : Экономика

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