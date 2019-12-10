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Архангельский сайт News29 стал жертвой московских разборок

Наверное, многие пользователи интернета обратили внимание на то, что популярный интернет-ресурс New29, работающий в основном в архангельском информационном поле и ориентирующийся на местную тематику, со вчерашнего дня не открывается (временно прекратил свою работу).

Как сообщает один из его владельцев, главный редактор Сергей Маринин, это не происки враждебных сил, препятствующих свободе слова и распространению информации.

Причина в проблемах на хостинг-провайдере «МАСТЕРХОСТ» (старейшей в России платформе, между прочим), управление которым располагается в столице нашей родины, где собственники в неурочное время стали делить выгодный бизнес, дело дошло до судебных тяжб.

Увы, с каждым может случится…

Тем не менее, руководители сайта заявляют, что находятся рядом со своими читателями, пока их новости можно найти в соответствующих группах в социальных сетях. Они же приложат максимум усилий для быстрой смены провайдера.

Редакция ИА RUSNORD от души желает коллегам быстрее выпутаться из всех неприятностей.

03 март 15:22 | : Экономика / Скандалы

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