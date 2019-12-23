Над решением проблемы разрушающихся дорог в Архангельске будет работать целый штаб

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в правительство Архангельской области о выделении дополнительных средств на ремонт дорог, губернатор региона Игорь Орлов провел оперативное совещание. Он потребовал от областного министерства транспорта создать совместно с муниципалитетами штаб по решению проблемы разрушения асфальтовых дорог, включив в его состав ученых и представителей дорожной отрасли.
Орлов отметил, что латание дыр с помощью технологии «холодного асфальта» в современных климатических условиях проблему не решает. Ямы будут появляться вновь, и на их ремонт потребуется еще больше денег. Необходимо задуматься над технологиями, используя для решения этой задачи имеющиеся ресурсы и комплексно подходить к решению проблемы.
Напомним, после проведенного мониторинга городских дорог эксперты ОНФ также пришли к выводу, что ямочный ремонт в Архангельске выполняется недобросовестно. Эксперты ОНФ выявили нарушения технологии выполнения ремонтных работ.
Ранее глава регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров отмечал, что к реализации федерального проекта должны подключиться все. Региональной и муниципальной власти пора перейти к взаимному диалогу по исполнению нацпроекта. В противном случае добиться тех высоких показателей, которые поставил перед властью президент страны, лидер ОНФ Владимир Путин, будет невозможно.
«Сегодня почти все основные автомобильные артерии города выглядят как после бомбежки, а ведь на их ремонт были потрачены огромные бюджетные деньги. Безусловно, мы снова будем призывать власти включить в план работ по нацпроекту дороги на Троицком проспекте, улицах Либкнехта и Гагарина. Это лицо города, центр столицы Поморья. По состоянию этих дорог можно сделать вывод о реализации нацпроекта в целом», - подчеркнул Шалауров.