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В Архангельске открыли долгожданный автобусный терминал

В Архангельске прошло техническое открытие транспортно-пересадочного терминала.

 

И хотя по независящим от застройщика причинам проект члена Правления Союза Московских Архитекторов, академика и профессора Юрия Виссарионова, ориентированый на перспективное развитие общественного транспорта в Архангельске, полностью реализован не был в новом здании, открывшемся в первый день весны, предусмотрена необходимая для пассажиров инфраструктура. Несмотря на то, что павильон стал меньше практически в два раза, в нем созданы условия для выполнения функций транспортно-посадочного терминала.

-- Мы откорректировали проект, ориентируясь на показатели реального пассажиропотока, с учетом того, что, традиционно, часть автобусных маршрутов замыкается на эту площадь.  В двухэтажном здании с панорамными окнами разместятся помещения для пассажиров, ожидающих автобусы. Здесь установлены два специальных экрана: на одном можно будет смотреть расписание маршрутов, на другом - следить за движением автобусов на интерактивной карте. В здании созданы удобства, в том числе для маломобильных людей и мам с детьми, - рассказал директор компании-застройщика ООО «Комтранс» Андрей Лукьянов.

Первые пассажиры уже оценили удобство нового терминала. Марина Шишмакова ежедневно приезжает на работу в Архангельск из Лайского дока.

 - Терминал расположен очень удобно. Как раз все остановки - и городские, межгород, левобережье. Панорама здесь хорошая, как раз мои автобусы здесь останавливаются, которые идут в Северодвинск. Посидеть можно отдохнуть. Туалет есть, это очень тоже важно, - говорит жительница Приморского района.

По мнению Андрея Лукьянова,  объекты транспортной инфраструктуры сегодня уже невозможно представить без площадей общественно-делового назначения, в том числе и торговых. Поэтому в здании на площади у МРВ можно будет приобрести самое необходимое для дороги и дома, а также воспользоваться банкоматом или посетить отделение Сбербанка. В павильоне откроются три заведения общественного питания, а также кофе-бар и аптека. На первом этаже оборудован туалет для маломобильных групп населения. Также в здании есть еще один туалет и специальное помещение для женщин с грудными детьми. Подняться с 1-го этажа на 2-й можно будет не только по лестницам, но и на эскалаторе.

- Терминал - это не торговый центр, куда люди едут за покупками. Это место, которое ориентировано на пассажиров, ожидающих прибытия автобусов. Главное, чтобы имеющиеся торговые отделы удовлетворяли их запросам. Мы подбирали арендаторов и магазины с учетом расположения терминала,  наличия междугородних и сезонных маршрутов. Например, для дачников в павильоне появится отдел, в котором будут представлены разнообразные товары для садоводства и огородничества, - говорит Андрей Лукьянов.

По его словам большая часть площадей уже занята, остается лишь несколько свободных пространств. В них возможно размещение помещений для отдыха водителей и кондукторов. Однако договоренности с местными перевозчиками на этот пока не достигнуты.

- Мы приглашали к сотрудничеству автотранспортные предприятия, предлагали помещения. Пока, к сожалению, отклика нет. Перевозчики сообщили, что им не требуются помещения в этом месте. Тем не менее, мы открыты к сотрудничеству, - отметил директор ООО «Комтранс».

Выходы из здания оборудованы с учетом доступа к посадочным площадкам автобусов. Кстати, застройщик за свой счет благоустроил территорию площади, направив на это более 12 млн. рублей. А на фасаде планируется разместить электронные часы. Чтобы пассажиры не опаздывали!

   

03 март 12:42 | : Экономика

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