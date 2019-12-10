В Архангельской городской Думе: Хватит рыть наш город!

Что ни день, от жителей областной столицы поступают жалобы на то, что их родной город как после вражеской бомбежки. В интернете даже появился мем – Архангельск-город-кротов. Особенно это раздражает в межсезонье, когда на севере и без того хватает проблем с передвижением по улицам.
Эту проблему подняли на заседании постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства. На которую специально были приглашены представители организаций, которым по роду своей деятельности периодически приходится вскрывать дорожное полотно: директор Архангельских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Андрей Воробьев, главный инженер МУП «Водоочистка» Сергей Истомин, мастер участка по надзору за трассами кабельных линий «АРЭС» ПАО «МРСК Северо-Запад» Михаил Прокопьев и директор по производству ООО «РВК-Архангельск» Ильгиз Рахимов.
Им было предъявлено – в 2019 году было составлено 72 протокола на штрафы компаниям, которые не убрали после себя разрытые котлованы. Но даже своевременная оплата не отменяет обязанности восстановить поврежденную поверхность, за них это просто некому делать. Причем 28 протоколов были отправлены на рассмотрение в судебные инстанции, и все они были поддержаны.
По словам представителя городской администрации, на словах компании не отказываются от устранения собственных недоделок и вообще участия в благоустройстве города. Но вот на деле…
Еще одна проблема, как бы вытекающая из предыдущей – главы городских округов часто сами не в курсе, что происходит на подведомственных им территориях и, соответственно, со своей стороны не давят на разрушителей земной тверди.
Владимир Шадрин, Директор департамента городского хозяйства: - Раньше была хорошая практика: прежде чем открыть какие-либо земляные работы, всегда организация получала согласование в администрации округа. Как минимум глава округа знал, кто и что у него копает. Сейчас же округа согласования никакие не выдают, им уже по факту приходит копия ордера на земляные работы.
Ситуация усугубляется в зимний период – виновные ссылаются на трудности с ремонтом из-за погодных катаклизмов.
Жалобы от населения в основном поступают депутатам, представляющим интересы их округов. Они выступили с собственными предложениями.
Так, Сергей Пономарев предложил внести корректировку в правила благоустройства города с тем, чтобы ужесточить контроль восстановительными работами, а Олег Черненко высказался о необходимости разделения различных видов работ и сократить сроки на их исполнение.
Представитель городских коммунистов, вице-спикер Александр Гревцов даже увидел в происходящем социальную подоплеку - Проблема в том, что все работы, которые они выполняют, проводят через торги «где дешевле», но не значит «лучше». Выигрывающие - это коммерческие предприятия, для них главное — прибыль. И когда ТГК-2 показывают прибыль 3 миллиарда рублей, а город весь в ямах — это неправильно.
Председатель городской Думы Валентина Сырова предложила вариант законодательного решения - установлении административной ответственности за срыв сроков восстановительных работ, что является прерогативой депутатов регионального уровня.
Как следствие, депутаты потребовали предоставить статистические данные о количестве разрытий и взысканных штрафов за несвоевременное их устранение в 2019 году, чтобы определить, какая из представленных выше компаний нанесла больший вред родному городу.
На что последние смогли ответить знакомым набором жалоб – на нерадивых подрядчиков, воровство металлических ограждение, отправляющихся прямиком в пункты приема вторсырья, и, просто классика, на нехватку финансов.
В итоге комиссия приняла решение прописать сроки, в рамках которых выполняющая работы организация должно заделать созданный ею котлован или траншею. Предположительно – 45 календарных дней.
И то… надоело передвигаться по родному городу стилем «кузнечик».