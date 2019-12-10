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150 000 на руки. Подборка самых вкусных вакансий по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:

Исполнительный директор - https://bit.ly/38d23rx (от 150 000 руб. на руки)

Территориальный менеджер - https://bit.ly/39YifOJ (до 150 000 руб. на руки)

Территориальный руководитель - https://bit.ly/2uN8GTY (от 90 000 руб. до вычета НДФЛ)

Технический менеджер IT-проектов - https://bit.ly/2I6fMpF (от 80 000 руб. на руки)

Менеджер отдела продаж (KIA) - https://bit.ly/32EiEn7 (до 100 000 руб. на руки)

 

03 март 09:14 | : Экономика

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