В Россию пустили ранее запрещенные лекарства

С сегодняшнего дня (1 марта 2020 г.) на территорию Российской Федерации разрешен ввоз ранее запрещенных лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические вещества.
Речь идет о диазепаме, мидазоламе, клобазаме, лоразепаме и фенобарбитале. Такие лекарства применяться для лечения пациентов с эпилепсией, а также для оказания паллиативной помощи.
Напомним, вопрос о ввозе препаратов медицинского предназначения, аналоги которых не выпускаются отечественной фармпромышленностью, поднимался на декабрьском общении Путина с журналистами. В качестве негативного примера, ему привели случай с москвичкой, которую задержали в одном из столичных отделений «Почты России». Женщина купила за границей препарат «Фризиум» для сына с эпилепсией. Мать допросили и провели обыск в квартире, после чего возбудили уголовное дело. Впоследствии оно было прекращено, а в Россию завезли первую партию незарегистрированного в стране «Фризиума».
Впрочем, и сейчас все непросто. Новый нормативный акт позволяет ввозить в Россию партии незарегистрированных препаратов, если они требуются для лечения конкретного пациента по жизненным обстоятельствам. Для получения таких лекарств потребуется заключение медкомиссии о невозможности или неэффективности препаратов, зарегистрированных в России.