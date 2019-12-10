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В Россию пустили ранее запрещенные лекарства

С сегодняшнего дня (1 марта 2020 г.) на территорию Российской Федерации разрешен ввоз ранее запрещенных лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические вещества.

Речь идет о диазепаме, мидазоламе, клобазаме, лоразепаме и фенобарбитале. Такие лекарства применяться для лечения пациентов с эпилепсией, а также для оказания паллиативной помощи.

Напомним, вопрос о ввозе препаратов медицинского предназначения, аналоги которых не выпускаются отечественной фармпромышленностью, поднимался на декабрьском общении Путина с журналистами. В качестве негативного примера, ему привели случай с москвичкой, которую задержали в одном из столичных отделений «Почты России». Женщина купила за границей препарат «Фризиум» для сына с эпилепсией. Мать допросили и провели обыск в квартире, после чего возбудили уголовное дело. Впоследствии оно было прекращено, а в Россию завезли первую партию незарегистрированного в стране «Фризиума».

Впрочем, и сейчас все непросто. Новый нормативный акт позволяет ввозить в Россию партии незарегистрированных препаратов, если они требуются для лечения конкретного пациента по жизненным обстоятельствам. Для получения таких лекарств потребуется заключение медкомиссии о невозможности или неэффективности препаратов, зарегистрированных в России.

01 март 08:24 | : Экономика

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