Аналитик Big Data в Архангельске... голодным не останешься

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, аналитик Big Data в Архангельске в среднем получает 86 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 160 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 131 000 рублей в месяц. В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: во Владивостоке – 120 000 рублей, в Казани – 90 000 рублей, в Новосибирске – 96 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 99 000 рублей, в Хабаровске – 115 000 рублей в месяц.
В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 83 000 рублей, в Сыктывкаре 91 000 рублей и в Петрозаводске - 88 000 рублей в месяц.
Аналитик Big Data изучает большие массивы данных, содержащие разрозненную информацию, например, результаты исследований, рыночные тенденции, предпочтения клиентов и прочее.