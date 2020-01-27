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Аналитик Big Data в Архангельске... голодным не останешься

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, аналитик Big Data в Архангельске в среднем получает 86 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 160 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 131 000 рублей в месяц. В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: во Владивостоке – 120 000 рублей, в Казани – 90 000 рублей, в Новосибирске – 96 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 99 000 рублей, в Хабаровске – 115 000 рублей в месяц.

В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 83 000 рублей, в Сыктывкаре 91 000 рублей и в Петрозаводске -  88 000 рублей в месяц.

Аналитик Big Data изучает большие массивы данных, содержащие разрозненную информацию, например, результаты исследований, рыночные тенденции, предпочтения клиентов и прочее.

 

24 февраль 09:31 | : Экономика

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