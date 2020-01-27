Архангельск ждет бренд-шефа ресторанного холдинга

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Бренд-шеф ресторанного холдинга - https://bit.ly/37Q9Vzh (от 150 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)
Территориальный менеджер - https://bit.ly/39YifOJ (до 150 000 руб. на руки)
Менеджер по продаже автомобилей trade-in - https://bit.ly/32knaH3 (от 100 000 руб. на руки)
Главный инженер по автотранспорту - https://bit.ly/32ozWEv (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ)
Супервайзер - https://bit.ly/393GbQV (от 94 000 руб. на руки)