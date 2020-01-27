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Региональный оператор ТКО: Как правильно выбросить использованные батарейки

На “горячую линию” Регионального оператора по обращению с ТКО нередко приходят вопросы о том, что делать с батарейками, люминесцентными лампами, ртутными термометрами.

 

Такими вопросами задаются все люди, которым не безразлична судьба окружающей среды, чистота родного Поморья. Отработавшие свое батарейки - это опасные отходы 1 или 2 классов опасности. 

Все дело в том, что батарейки содержат различные тяжелые металлы (цинк, марганец, кадмий, никель, ртуть), которые даже в небольших количествах могут причинить вред здоровью человека и животных. Кадмий — один из самых токсичных элементов для человека, негативно влияющий на работу почечной системы, костных тканей и печени. Является канцерогеном и может спровоцировать появление ракового заболевания. Свинец и ртуть оказывают не менее пагубное влияние на почки, печень, костные ткани человека, а также на нервную систему.

Пока батарейка служит нам верой и правдой, переживать не стоит. Главное — соблюдать правила эксплуатации. Она становится оружием замедленного действия, если попадает на свалку - там в процессе коррозии и разрушения корпуса токсичные вещества проникают прямиком в почву и грунтовые воды. По некоторым данным, на батарейки приходится до 40% токсичных веществ, попадающих в окружающую среду вместе с твердыми отходами. 

Именно поэтому их категорически запрещено отправлять на обычные полигоны - их необходимо или обезвреживать, или вторично перерабатывать. В обычный контейнер около дома эти отходы кидать ни в коем случае нельзя! На каждой батарейке, к слову, всегда нарисован особый знак - “перечеркнутый крестом контейнер”. 

Не стоит думать, что от одной выброшенной в мусорку батарейки ничего не будет. Если каждый житель Архангельской области выкинет даже по одной батарейке - на полигонах может оказаться десятки тонн опасных отходов, которые будут отравлять воду, почву, воздух. Если не начать заботиться об этом сейчас, ситуация может стать необратимой.

 

Использованные батарейки потребителям следует относить в существующие пункты сбора в своих муниципальных образованиях:

в  Архангельске: 

  • строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» (ул. Касаткиной, 10);
  • гипермаркет «Лента» (ТРЦ «Соломбала-Молл»);
  • компания Gadget stock (ТРЦ «Пирамида», 4-й этаж) — принимает с условием: не более одного килограмма батареек от одного человека за раз;
  • мини-гостиница «Арго» (ул. Гайдара, 5, кор. 3);
  • областной Дом молодежи (ул. Шубина, 9);

в Северодвинске:

  • Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ» принимает по адресам: ул. Лесная, 25а; ул. Индустриальная, 62; ул. Ломоносова, 59 и 116; бул. Строителей, 17;
  • Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «ЖКТ» установило экобоксы по адресам: просп. Морской, 56; ул. Кирилкина, 13; ул. Комсомольская, 37 и 34;
  • ул. Юбилейная, 19а (ООО «ЖКХ-Норд»);
  • просп. Победы, 58 (ООО «ЖКХ-Север»);
  • ул. Пионерская, 4; ул. Торцева, 38а; ул. Орджоникидзе, 13а; просп. Морской, 35 (МУП «ЖКК» Северодвинска);
  • ул. Октябрьская, 33; ул. Нахимова, 2а; ул. Мира, 20 (СМУП ПЖКО «Ягры»);
  • ул. Серго Орджоникидзе, 2а; ул. Ломоносова, 95 и 102 (МПЖРЭП Северодвинска).
  • магазин UP-market (ТЦ «Темп», ул. Гагарина, 30);
  • у входа в администрацию города (пл. Советов, 3);

в Новодвинске: 

  • ул. ​50-летия Октября, 41, корп. 1 (ООО «ТЭЧ-Сервис»).

в Урдоме (Ленский район):

  • ул. Вычегодская, дом 43 (администрация района).
22 февраль 09:21 | : Экономика

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