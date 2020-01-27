Региональный оператор ТКО: Как правильно выбросить использованные батарейки

На “горячую линию” Регионального оператора по обращению с ТКО нередко приходят вопросы о том, что делать с батарейками, люминесцентными лампами, ртутными термометрами.
Такими вопросами задаются все люди, которым не безразлична судьба окружающей среды, чистота родного Поморья. Отработавшие свое батарейки - это опасные отходы 1 или 2 классов опасности.
Все дело в том, что батарейки содержат различные тяжелые металлы (цинк, марганец, кадмий, никель, ртуть), которые даже в небольших количествах могут причинить вред здоровью человека и животных. Кадмий — один из самых токсичных элементов для человека, негативно влияющий на работу почечной системы, костных тканей и печени. Является канцерогеном и может спровоцировать появление ракового заболевания. Свинец и ртуть оказывают не менее пагубное влияние на почки, печень, костные ткани человека, а также на нервную систему.
Пока батарейка служит нам верой и правдой, переживать не стоит. Главное — соблюдать правила эксплуатации. Она становится оружием замедленного действия, если попадает на свалку - там в процессе коррозии и разрушения корпуса токсичные вещества проникают прямиком в почву и грунтовые воды. По некоторым данным, на батарейки приходится до 40% токсичных веществ, попадающих в окружающую среду вместе с твердыми отходами.
Именно поэтому их категорически запрещено отправлять на обычные полигоны - их необходимо или обезвреживать, или вторично перерабатывать. В обычный контейнер около дома эти отходы кидать ни в коем случае нельзя! На каждой батарейке, к слову, всегда нарисован особый знак - “перечеркнутый крестом контейнер”.
Не стоит думать, что от одной выброшенной в мусорку батарейки ничего не будет. Если каждый житель Архангельской области выкинет даже по одной батарейке - на полигонах может оказаться десятки тонн опасных отходов, которые будут отравлять воду, почву, воздух. Если не начать заботиться об этом сейчас, ситуация может стать необратимой.
Использованные батарейки потребителям следует относить в существующие пункты сбора в своих муниципальных образованиях:
в Архангельске:
в Северодвинске:
в Новодвинске:
в Урдоме (Ленский район):