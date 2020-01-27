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Марш-бросок к пенсии. Россияне снова видят привлекательность в профессии военного

В преддверии Дня защитника Отечества Служба исследований hh.ru выяснила, как российские соискатели относятся к карьере военнослужащего. Опрос проводился с 8 по 16 февраля 2020 года среди 5 533 соискателей по всей России.

Среди опрошенных соискателей-мужчин каждый второй проходил срочную службу в армии, еще 2% планируют сделать это в ближайшем будущем. Доля прошедших срочную службу в армии выше среди мужчин со средним (55%) и средним специальным (61%) образованием, а также среди старшего поколения (более 70% в возрастных группах от 45 лет и старше). Среди представителей конкретных профессией опыт воинской службы чаще есть у рабочего персонала (72%) и кандидатов из транспортно-логистической сферы (68%), в профобласти медицины таких соискателей набралось меньше всего — 39%.

После прохождения службы в армии 44% опрошенных задумывались о том, чтобы продолжить карьеру военнослужащего, а каждый четвертый все-таки попробовал себя в этом амплуа, в потом перешел в другую сферу. Еще 28% даже не задумывались о том, чтобы построить карьеру в армии, 4% до сих пор работают в военной сфере. Интересно, что среди респондентов с высшим образованием больше всего доля тех, кто продолжил карьеру военнослужащего после армии, но затем ушёл в другую сферу (31%). Также она велика среди более старших соискателей (50% в возрастной группе от 55 и старше), представителей топ-менеджмента (52%) и сферы безопасности (51%).

Интересно, что 40% опрошенных считают карьеру военнослужащего привлекательной, и столько же респондентов придерживаются обратной точки зрения — причем радикальных противников среди последних больше (22% против 14% тех, кому карьера военного кажется однозначно привлекательной). Интересно, что среди женщин доля оценивающих карьеру военного как привлекательную выше (56%), чем среди мужчин (41%). Наименее склонны к позитивным взглядам на карьеру военного у представителей сфер искусства и массмедиа (25% считают её привлекательной), а также IT (27%). Перспективной такую карьерную траекторию считают опрошенные из сферы безопасности (70%) и госсектора (68%).

Основным преимуществом карьеры военнослужащего является, по мнению опрошенных, ранний выход на пенсию — этот вариант отметили 62% респондентов. На втором по популярности месте среди преимуществ — льготы (57%), на третьем — стабильное трудоустройство (55%). Значимость профессии и социальный статус являются преимуществом для 47% тех соискателей-мужчин, которые только планируют пройти срочную службу в армии. Также среди них заметно выше доля тех, кто считает, что плюсом карьеры военного является гарантированный карьерный рост (37%).

Среди главных недостатков карьеры военнослужащего, упомянутых соискателями, - ограничения в зарубежных поездках (56%), частые переезды (50%) и опасность для жизни (48%). Мужчины чаще считают недостатками необходимость подчиняться приказам (42% против 31% среди женщин), неуставные отношения (36% против 29% среди женщин), а также уровень зарплаты (31% против 16% среди женщин).

22 февраль 08:31 | : Экономика

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