В Архангельской области завершены 17% видов работ по программе капремонта 2020 года

По оперативным данным отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области, выполнение программы капремонта 2020 года на текущую дату составляет 17% (из запланированных 757 видов работ завершены 130) на сумму 50,6 млн рублей. Если же считать вместе с резервным перечнем, который реализуется параллельно основному, то процент выполнения программы приближается к 30%.
В 2020 году Фонду и подрядным организациям предстоит выполнить следующие виды строительно-монтажных работ:
Отметим, что упор сделан на крышах и инженерных системах: при ремонте крыш отвод воды от конструктивных элементов позволит максимально сохранить дом в работоспособном состоянии, а ремонт инженерки влияет непосредственно на безопасность и комфортное проживание людей.
По лифтам в 2020 году Фонд капремонта Архангельской области делает паузу – мы заканчиваем предыдущий контракт, по которому предусмотрена замена 16 лифтов в Архангельске и 12 – в Новодвинске. Пауза связана с продлением сроков вступления в силу Техрегламента Таможенного Союза. В течение этого года Фонд будет выполнять финансовые обязательства перед подрядными организациями – согласно договору работы по замене лифтового оборудования выполняются с рассрочкой в три года. Начиная с 2021 года Фонд начнет замену еще 124 подъемников, перешагнувших 25-летний срок эксплуатации.
За последнюю неделю комиссиями приняты работы по трем домам в Коряжме – на пр. Ломоносова, 7в и 3г произведен капремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, на ул.Архангельской,27 – капремонт системы холодного водоснабжения.
В Архангельске на ул.Гайдара, 18 в рамках работ по капремонту была проведена замена лебедки лифта – данный вид работ был проведен по инициативе собственников. Такое возможно по решению общего собрания – при этом размер взноса добровольно был поднят до 33 рублей 97 копеек на 1 месяц, что позволило Фонду включить данный объект в программу. Подрядчик – ООО «Лифтремонт» (Северодвинск) – выполнил все работы за 5 дней.
Большой объем принятых работ – по обследованию деревянных домов. Так, за последнее время обследованы экспертами 45 домов из 120-ти. В феврале акты подписаны по 24 МКД, из них только один – на ул.Холмогорской,37/1 в Архангельске признан ремонтопригодным. Однако работы по нему в 2020 году проводиться не будут – обследование было проведено по инициативе собственников в рамках 774 Приказа Минстроя России. Конструктивные элементы данного дома подлежат ремонту согласно сроков, обозначенных утвержденной программой.
Отметим, что в структуре программы жилфонда Архангельской области более 50% домов – в деревянном исполнении. Наиболее острая проблема с ветхостью домов – в Архангельске, хотя процент выбраковки есть по каждому муниципальному образованию. С 2016 года через обследование прошло более 560 деревянных жилых домов, из них более 75% (420 МКД) предложено межведомственным комиссиям признать аварийными. Основная проблема такого жилфонда – аварийное состояние фундаментов, венцов, перекрытий, что не позволяет проводить работы капитального характера – ремонт одного конструктивного элемента может пагубным образом сказаться на другом. В первые два года работы Фонда это было серьезной проблемой: заходя на работы по капремонту фундамента, в процессе выяснялось, что не выдерживают стены и перекрытия. Стоимость работ кратно возрастала, что противоречит принципам финансовой устойчивости регоператора и необратимо «вылезает» за предельную стоимость, которую Фонд может позволить потратить на конкретный дом. Поэтому правительством области – учредителем Фонда - было принято решение об обязательном обследовании деревянных домов на предмет целесообразности капремонта.