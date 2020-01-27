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Богатые тоже плачут. В алмазной отрасли Поморья начались увольнения

Эта безусловно нерадостная новость взбудоражила соцсети, люди вспоминают советские времена относительной стабильности, когда предприятиям приходилось держать лишних сотрудников, лишь в противовес капиталистической безработице.

Однако сегодня есть более объективные причины.

«Североалмаз», уже заявивший об увольнении части работников, объясняет это конъюнктурой своего специфического рынка - спрос на алмазную продукцию в мире упал в среднем на 25–30%. Приходится реагировать сокращением производства и оптимизацией расходов.

Тем не менее, руководство одного из главных плательщиков в региональный бюджет заверяет, что все, кому выдано уведомление о сокращении, будут выплачены компенсации в полном объеме, исполнены социальные гарантии.

Часть же сотрудников горно-обогатительного комбината по возможности и при наличии желания будут трудоустроены в другие подразделения внутри компании.

20 февраль 13:15 | : Экономика / Скандалы

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