Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Менеджер IT-проектов в Архангельске - дороже, чем в Вологде, дешевле, чем в Москве

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер IT-проекта в Архангельске в среднем получает 59 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 90 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: Владивосток – 83 000 рублей, Казань – 62 000 рублей, Новосибирск – 66 000 рублей, Ростов-на-Дону – 68 000 рублей, Хабаровск – 79 000 рублей в месяц.

В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 57 000 рублей, в Сыктывкаре 63 000 рублей и в Петрозаводске -  61 000 рублей в месяц.

Менеджер проектов составляет план разработки сайта, организует команду и выстраивает весь процесс так, чтобы он соблюдался и был выполнен в срок. Исходя из методологии агентства, планы могут корректироваться или же, наоборот, опираться на изначальный замысел.

Менеджер проекта умеет:

  1. Понимать реальные потребности клиента и предлагать ему тот функционал, который необходим. Он способен объяснить, например, почему дополнительные функции не являются обязательными на данном этапе разработки.
  2. Обрабатывать задачи и делить их на небольшие подзадачи, которые он делегирует исполнителям и добивается соблюдения дедлайнов.
  3. Видеть проект целиком. В каждый момент времени он знает, на каком этапе находится работа, и понимает, что составленный план — не просто бумажка для отчета, а настоящая дорожная карта, по которой движется вся команда.
  4. Управлять рисками. Для PM нет понятия «внезапно». Он может не знать, что конкретно пойдет не так, но должен быть готов к этому и иметь в запасе все ресурсы, которые позволят всё исправить.

Заказчик может внезапно уехать в отпуск и сорвать сроки согласования. А потом он решит, что его сайту необходим дополнительный функционал, за который он не готов платить, да и срок реализации проекта тоже не хотелось бы увеличивать, так что «давайте попробуем как-то уложиться, вы же профессионалы».

20 февраль 07:45 | : Экономика

Главные новости


"За хайпом и болтовней забыли о людях". Михаил Завьялов об итогах сессии областного Собрания
Автобус. К Дню всех влюбленных
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (158)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20