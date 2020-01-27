Менеджер IT-проектов в Архангельске - дороже, чем в Вологде, дешевле, чем в Москве

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер IT-проекта в Архангельске в среднем получает 59 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 90 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: Владивосток – 83 000 рублей, Казань – 62 000 рублей, Новосибирск – 66 000 рублей, Ростов-на-Дону – 68 000 рублей, Хабаровск – 79 000 рублей в месяц.
В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 57 000 рублей, в Сыктывкаре 63 000 рублей и в Петрозаводске - 61 000 рублей в месяц.
Менеджер проектов составляет план разработки сайта, организует команду и выстраивает весь процесс так, чтобы он соблюдался и был выполнен в срок. Исходя из методологии агентства, планы могут корректироваться или же, наоборот, опираться на изначальный замысел.
Менеджер проекта умеет:
Заказчик может внезапно уехать в отпуск и сорвать сроки согласования. А потом он решит, что его сайту необходим дополнительный функционал, за который он не готов платить, да и срок реализации проекта тоже не хотелось бы увеличивать, так что «давайте попробуем как-то уложиться, вы же профессионалы».