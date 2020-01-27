Системный архитектор в Архангельске - самый крутой программист на 113 тысяч

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, системный архитектор в Архангельске в среднем получает 113 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 210 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 172 000 рублей в месяц. В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: Владивосток – 158 000 рублей, Казань – 118 000 рублей, Новосибирск – 126 000 рублей, Ростов-на-Дону – 130 000 рублей, Хааровск – 151 000 рублей в месяц.
В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 109 000 рублей, в Сыктывкаре 120 000 рублей и в Петрозаводске - 116 000 рублей в месяц.
Системный архитектор – одна из ключевых позиций в структуре IT-подразделений. В его задачи входит проектирование архитектуры программного обеспечения, принятие ключевых проектных решений относительно внутреннего устройства программы и ее технических интерфейсов.
Прежде всего, это человек с системным видением и перспективами.
Профессия системного (корпоративного) архитектора считается высшей ступенью карьеры программиста в сфере информационных технологий, так как в компании он один имеет целостное видение всей системы. Именно ему принадлежит право принятия оптимального решения по разбивке системы на модули и определению способов их взаимодействия, чтобы в целом система максимально соответствовала требованиям заказчика и возможностям разработчиков.
Учитывая специальные бизнес-требования к программному продукту, архитектор создаёт техническую и функциональную спецификации системы, методы и технологии технической реализации. После этого команда программистов начинает работу над отдельными модулями.
Архитектору, кроме прочего, нужно быть дальновидным стратегом для того, чтобы созданная им система в будущем могла подвергаться корректировке, расширению, созданию новых версий.