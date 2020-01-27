На дорогах Архангельской области скоро появятся «БелАЗы»

Это только один из пунктов программы взаимодействия Республики Беларусь, уставшей ждать мифического Союзного государства, напрямую с российскими региона.
Так, посетивший Архангельскую область премьер-министр белорусского правительства Сергей Румас предложил руководству Поморье резко увеличить товарный оборот.
Кроме поставок традиционно популярной сельхозпродукции, особенно молочки, ведутся переговоры об импорте белорусской техники.
Упомянутые выше карьерные самосвалы вполне пригодятся на разработке месторождений полезных ископаемых, тех же поморских алмазов. Причем Румас говорил о своих «возможностях по финансовому обеспечению поставок БелАЗов». Судя по всему, речь идет о лизинге.
Единственное, что в этой схеме смущает местных наблюдателей – во что превратят многотонные машины и без того не самые прочные архангельские дороги.
Также в область готовы прибыть белорусские строители «для оживления этого рынка».
По сведениям редакции из собственных источников, в ближайшее время губернатор региона Игорь Орлов посетит Республику Беларусь с деловым визитом. Не исключается личная встреча с президентом Лукашенко.