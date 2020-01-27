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Народный фронт: Дороги Архангельска просят... денег

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в региональное правительство с просьбой оказать поддержку в софинансировании нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт дорожного покрытия в областном центре потребуется почти 490 млн руб. - это средства федерального и городского бюджетов. В прошлом году региональные власти отказали Архангельску в финансовой поддержке. 

В рамках нацпроекта в 2020 г. в Архангельске планируется отремонтировать 13 участков автомобильных дорог протяженностью 16,5 км. Для сравнения, в 2019 г. в областном центре привели в нормативное состояние 12 участков протяженностью 18 км.

«Статистика показывает, что темпы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к сожалению, не выросли. Кроме того, автолюбители негативно высказываются о состоянии дорог в самом центре Архангельска – это проспект Троицкий и улица Карла Либкнехта. А ведь там в течение прошлого года не раз проводился ямочный ремонт, - прокомментировал глава регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. - Кроме того, главный проспект города не вошел в список участков дорог, которые отремонтируют в этом году. В социальных сетях все чаще можно прочитать гневные посты горожан, что даже по центру города на машине не проехать без ям».

Он также добавил, что Народный фронт будет настаивать на включение в план работ по нацпроекту участков дорог на проспекте Троицкий и улице Либкнехта.

«Это лицо города. К реализации федерального проекта должны подключиться все. Региональной и муниципальной власти пора перейти к взаимному диалогу по реализации нацпроекта. В противном случае будет не добиться тех высоких показателей, которые поставил перед властью президент страны, лидер ОНФ Владимир Путин», - подчеркнул Шалауров.

 

19 февраль 12:04 | : Экономика

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