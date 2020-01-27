Архангельск не вошел в список городов с экономными жителями

По данным федерального социологического опроса, проведённого в феврале 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom market, самыми экономными россиянами стали жители Москвы, Волгограда и Омска.
Респондентам задавали три вопроса: вынуждены ли вы отказывать себе в чем-то в целях экономии? Вы часто совершаете покупки со скидкой или по акции? Вы можете назвать себя экономным человеком?
Далее следуют такие города как: Уфа (4), Новосибирск (5), Челябинск (6), Саратов (7), Нижний Новгород (8), Брянск (9), Томск (10), Симферополь (11), Тамбов (12), Саранск (13), Санкт-Петербург (14), Воронеж (15), Пермь (16), Астрахань (17), Самара (18), Красноярск (19), Владивосток (20), Казань (21), Екатеринбург (22) и Краснодар (23).
По мнению Андрей Штырова, коммерческого директора агентства, экономных людей отличает разумный подход к расходу денежных средств, умение сокращать или исключать ненужные и спонтанные покупки, рационально вести свой или семейный бюджет.
Эксперт уточнил, что экономными себя считают 56% респондентов, принявших участие в опросе.