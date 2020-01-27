Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск не вошел в список городов с экономными жителями

По данным федерального социологического опроса, проведённого в феврале 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom market, самыми экономными россиянами стали жители Москвы, Волгограда и Омска.


Респондентам задавали три вопроса: вынуждены ли вы отказывать себе в чем-то в целях экономии? Вы часто совершаете покупки со скидкой или по акции? Вы можете назвать себя экономным человеком? 


Далее следуют такие города как: Уфа (4), Новосибирск (5), Челябинск (6), Саратов (7), Нижний Новгород (8), Брянск (9), Томск (10), Симферополь (11), Тамбов (12), Саранск (13), Санкт-Петербург (14), Воронеж (15), Пермь (16), Астрахань (17), Самара (18), Красноярск (19), Владивосток (20), Казань (21), Екатеринбург (22) и Краснодар (23). 


По мнению Андрей Штырова, коммерческого директора агентства, экономных людей отличает разумный подход к расходу денежных средств, умение сокращать или исключать ненужные и спонтанные покупки, рационально вести свой или семейный бюджет.  


Эксперт уточнил, что экономными себя считают 56% респондентов, принявших участие в опросе. 


19 февраль 11:58 | : Экономика

Главные новости


"За хайпом и болтовней забыли о людях". Михаил Завьялов об итогах сессии областного Собрания
Автобус. К Дню всех влюбленных
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (147)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20