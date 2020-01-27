Полковник Катукова решила соблазнить московских студентов… Архангельской областью

Напомним, Елена Сергеевна Катукова не только полковник запаса ФСБ России, но и действующий заместитель губернатора Архангельской области, руководитель представительства региона в Москве.
Не секрет, что Поморье имеет большую проблему с миграцией население, пределы области покидают перспективные молодые специалисты, студенты из Архангельска крайне редко возвращаются в родные пенаты из столичных вузов.
И вот Катукова придумала встретится с будущими выпускниками Государственного академического университета гуманитарных наук…
Рассказывает «Регион 29»:
Встреча запланирована на 18 февраля. Участники мероприятия поговорят о роли и значении социо-гуманитарного знания для развития страны и регионов, проблемах межрегиональной академической мобильности, подготовке и повышении квалификации интеллектуальной элиты в регионах и для регионов, обсудят другие важные вопросы.
Итогом встречи станет подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Архангельской области и Государственным академическим университетом гуманитарных наук. Целью документа является реализация совместных мер, направленных, в том числе, и на содействие в прохождении практик и трудоустройстве студентов и выпускников ГАУГН в организациях Поморья.
Наблюдатели с сомнением относятся к практической части этой затеи… по целому ряду объективных обстоятельств. Если только не будет восстановлено обязательное распределение после окончания вузов.