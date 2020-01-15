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Архангельский ОНФ тревожится за ФАПы

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области проверили качество строительства и оснащенность фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), введенных в эксплуатацию в 2019 г. в населенных пунктах Приморского и Холмогорского районов. По итогам рейда общественники обратились в правительство региона с предложением оснастить медучреждение в деревне Погост системой очистки воды и проверить качество материалов, которые были использованы для отделки здания.

Побывав в ФАПе, расположенном в деревне Окулово Приморского района, эксперты ОНФ отметили его оснащенность необходимым оборудованием. Пациенты и фельдшер  положительно высказываются о новом объекте. Не обошлось и без недочетов: территория вокруг медпункта не убирается, на ступеньках при входе – лед. Из-за того, что штат работников укомплектован не полностью, все эти обязанности возложены на фельдшера. По мнению общественников, обслуживанием, содержанием помещений и территории ФАПа должен заниматься другой человек, чтобы не отвлекать фельдшера от основной работы. С этим предложением они обратятся в Приморскую районную больницу.

Дефекты были выявлены и в новом фельдшерско-акушерском пункте в деревне Погост Холмогорского района: главное управление капитального строительства не предусмотрело в аукционной документации пункт системы доочистки воды.

«ФАП в деревне Погост пока не принимает пациентов, потому что не прошел лицензирование. Требование о качестве воды является одним из основных, отраженных в СанПиНе. Монтаж системы доочистки воды повлечет для Холмогорской центральной районной больницы существенные траты. Такой монтаж должен был быть выполнен при строительстве медучреждения, а стоимость такого оборудования – включена в стоимость ФАПа. Таким образом, больница получила «полуфабрикат», в котором нужно устранять недостатки, прежде чем он начнет работать. Кроме того, при строительстве фельдшерско-акушерского пункта использованы дешевые образцы линолеума и краски для стен. Их долговечность вызывает вопросы», – прокомментировал глава регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

Он также добавил, что ФАП в деревне Погост не функционирует еще и по причине отсутствия фельдшера. Общественники обсудили проблему с руководством районной больницы и договорились запустить медпункт под руководством медсестры: женщина выразила готовность пройти переобучение на фельдшера и вести постоянный прием пациентов.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин поручил активистам Народного фронта проконтролировать ход строительства, оснащения и ремонта ФАПов.

17 февраль 11:54 | : Экономика

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