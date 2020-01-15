В Архангельске востребована профессия «скупщик медицинских масок»

Подобное объявление появилось на одном из интернет-порталов: требуется легко обучаемый человек для скупки медицинских масок в соответствующих торговых организациях.
Премия за каждую маску – 2 рубля. Гипотетически за день можно заработать от трёх до пяти тысяч рублей.
Своё отношение к подобному «бизнесу» высказывает издание «Регион 29»:
Кто и для чего скупает медицинские маски остаётся лишь гадать. Возможно, кто-то испытывает реальный дефицит подобных средств, необходимых для работы. Адрес, указанный в вакансии, отправляет нас к большому офисному зданию, где расположены стоматологическая клиника, маникюрный салон, ещё несколько организаций, которым нужны маски по работе. Однако возможен и другой вариант: кто-то хочет создать искусственный дефицит таких средств защиты для последующей перепродажи уже по совсем другим ценам (в лучших традициях героев Джека Лондона). Указанный в объявлении телефон отсылает нас к предприимчивым молодым людям, которые организуют работу заведений для приятного времяпрепровождения молодёжи. Возможно, накануне эпидемии гриппа и на фоне страхов вокруг распространения китайского коронавируса, кто-то решил заработать несколько десятков или сотен тысяч рублей в том числе и за счёт тех, кому маски на самом деле нужны.