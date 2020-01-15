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Архангельская область: Качество жизни растет… но ооочень медленно

В рейтинге-2019 качества жизни в российских регионах Архангельская область заняла 74-е место. В 2018 года она была на 75-м.

Лучше всех живут люди в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Хреновей всего жизнь в Тыве, Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области.

Аналитики отвечают, что Республики Северного Кавказа находятся в конце рейтинга. Хотя по внешнему виду их столиц этого и не скажешь.

За критерии оценки принимались такие показатели, как эконмическая динамика региона, уровень безработицы и размеры средней зарплаты.  

17 февраль 09:11 | : Экономика

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