Тарифные страсти в Архангельской области. Как не уехать в отпуск из-за мусора

Новый год в нашей стране обычно начинается с роста тарифов на услуги ЖКХ. Тут и инфляция, и другие факторы… да просто традиция.
Начало 2020-го отмечено кипением страстей вокруг новых тарифов на вывоз мусора (утилизация ТБО), в квитанциях цифры выросли по сравнению с прошлым годом. В социальных сетях противники мусорной реформы открыто призывают не платить за данную услугу, мотивируя это тем, что, мол, не мы выбирали регионального оператора, нам его навязали сверху.
Но тут придется разобраться в понятиях.
Дело в том, что определение регионального оператора по обращению ТКО это ТРЕБОВАНИЕ федерального законодательства, которое правительство любого региона страны обязано исполнить, несмотря на любую реакцию общественности. Равносильно по силе уголовному кодексу, важность которого почему-то не подлежит сомнению. Особо ретивым противникам реформы имеет смысл со своими претензиями выйти на Красную площадь в Москве, там их возмущение быстрее дойдет до адресата. Только никто не спешит это делать…
А теперь о бюрократических нюансах. В отношении заявления «мы договор не подписывали». И не надо, если собственник жилья выносит мусор в контейнеры, обслуживаемые регоператором, он фактически становится получателем этой услуги. Так трактует ЗАКОН. А любая полученная услуга должна быть оплачена – это из положения Гражданского кодекса РФ.
И дальше возникают отношения двух субъектов права – одни предоставляют услугу, вывозя отходы, другие ее оплачивают. Так происходит и в бане, и в парикмахерской, и в кинотеатре. Вот если первые не выполняют взятые на себя обязательства, или делают это некачественно, вторые могут написать на них жалобу в ГЖИ, прокуратуру или суд. Однако не голословно, факт нарушения договора со стороны оператора придется доказывать жалобщику, предъявляя задокументированные свидетельства. И это тоже требование закона.
Какие действия с той стороны? Если пользователь услуги ее не оплачивает определенный отрезок времени (полгода), региональный оператор имеет право подать на него в суд на принудительное взыскание долга плюс пени. И эта процедура тоже прописана в законе. За сим последуют визиты судебных приставов, испорченная банковская история, невыезд за границу… и прочие неприятности. Которые обойдутся значительно дороже цифры, указанной в квитке.
И, как последняя мера, арест имущества должника. Чего никому, естественно, не желаем.
В конце напомним, испортить себе отпуск, став невыездным, вы можете, если сумма вашего долга превысила 30 тысяч рублей. За вывоз мусора! Оно того стоит?