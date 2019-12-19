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Управляющий СТО в Архангельске - сто на руки! Самые сладкие вакансии недели

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:

Директор HR-департамента - https://bit.ly/2SckwQc  (от 180 000 руб. на руки)

Агент по продажам (лекарственные препараты) - https://bit.ly/39nmiUm (до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)

Главный механик - https://bit.ly/2H8zH6N (от 140 000 руб. на руки)

Территориальный менеджер - https://bit.ly/2vhB40g (до 150 000 руб. на руки)

Управляющий СТО - https://bit.ly/3bsXTyu (от 100 000 руб. на руки)

 

10 февраль 13:50 | : Экономика

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