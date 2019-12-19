Управляющий СТО в Архангельске - сто на руки! Самые сладкие вакансии недели

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Директор HR-департамента - https://bit.ly/2SckwQc (от 180 000 руб. на руки)
Агент по продажам (лекарственные препараты) - https://bit.ly/39nmiUm (до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)
Главный механик - https://bit.ly/2H8zH6N (от 140 000 руб. на руки)
Территориальный менеджер - https://bit.ly/2vhB40g (до 150 000 руб. на руки)
Управляющий СТО - https://bit.ly/3bsXTyu (от 100 000 руб. на руки)