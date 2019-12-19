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Администрация Архангельска советуется с горожанами, на что потратить деньги

Сегодня началось рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование проходит сразу на трех площадках: https://www.xn--29-6kcatf7aqjibycnm3a6q.xn--p1ai/. ; https://vk.com/otkrytiiarkhangelsk?w=wall-161193561_31737. ; https://gosuslugi29.ru/?a=Custom&type=gorodsreda.

По его итогам будет определен рейтинг территорий: зону отдыха, занявшую первое место, ждет гарантированное благоустройство в 2021 году.

Итак, в игре 8 территорий:

  Сквер на просп. Никольском, у Культурного центра «Соломбала-АРТ»;

  •   Парк им. М.В. Ломоносова;
  •   Парк им. В.И. Ленина;
  •   Победы, 35, парк;
  •   Сквер Варавино-Фактория (в районе Храма в честь благоверного князя Александра Невского);
  •   Сквер в поселке Цигломень (пересечение ул. Куйбышева и ул. Севстрой);
  •   Зеленая зона на пересечении улиц Кировской – Добролюбова;
  •   Сквер Победы на ул. Поморской.

Дедлайн для голосования 27 февраля.

10 февраль 13:44 | : Экономика

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