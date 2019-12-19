Администрация Архангельска советуется с горожанами, на что потратить деньги

Сегодня началось рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
Голосование проходит сразу на трех площадках: https://www.xn--29-6kcatf7aqjibycnm3a6q.xn--p1ai/. ; https://vk.com/otkrytiiarkhangelsk?w=wall-161193561_31737. ; https://gosuslugi29.ru/?a=Custom&type=gorodsreda.
По его итогам будет определен рейтинг территорий: зону отдыха, занявшую первое место, ждет гарантированное благоустройство в 2021 году.
Итак, в игре 8 территорий:
Сквер на просп. Никольском, у Культурного центра «Соломбала-АРТ»;
Дедлайн для голосования 27 февраля.