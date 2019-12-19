В Архангельск незаконно пробрались... груши, и были безжалостно уничтожены

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняли участие в контрольно-надзорном мероприятии, проводимом транспортной прокуратурой г. Архангельска и Архангельской таможней с целью пресечения незаконного оборота товаров, в отношении которых введены специальные экономические меры указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560.
В ходе мероприятия на оптовом складе одной из торговых организаций г. Архангельска были обнаружены 32 ящика груш «Конференц» общим весом 430 кг.
Собственник продукции не смог подтвердить происхождение и фитосанитарное состояние данной продукции, документы на продукцию отсутствовали.
По решению собственника продукция была изъята из оборота и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО г. Архангельска 7 февраля 2020 года.