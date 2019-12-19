Бизнес-аналитик в Архангельск - парень (девчонка) на 73 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, бизнес-аналитик в Архангельске в среднем получает 73 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 135 000 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 111 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 70 000 рублей, в Сыктывкаре 77 000 рублей и в Петрозаводске - 74 000 рублей в месяц.
Суть профессии:
Круг задач бизнес-аналитика достаточно широк, и зависит, главным образом, от того, на каком этапе проекта аналитик трудится. Как правило, в проектах внедрения информационных систем участвует несколько аналитиков, и каждый отвечает за свою функциональную область. На старте проекта аналитик должен изучить бизнес-процессы заказчика (и желательно задокументировать с помощью функциональных схем), и проработать совместно с заказчиком его требования, на основе которых будет составлено Техническое задание. После утверждения ТЗ начинается этап моделирования (или дизайна), где аналитик разрабатывает модель процессов «как должно быть».
После обсуждений, поиска узких мест в моделях, многократных «так не делается» и «это не будет работать» от системных аналитиков, бизнес-аналитик рисует макеты интерфейсов будущей системы и пишет постановки задач разработчикам. На этапе разработки аналитик тоже задействован, поскольку необходимо тестировать то, что сделал разработчик, сопоставлять это с ожиданиями заказчика (и своими тоже), уточнять требования, корректировать ТЗ (а иногда писать несколько дополнительных ТЗ), и т.д. По завершению разработки аналитик пишет сценарий приемо-сдаточного тестирования системы (или ПМИ — программа и методика испытаний), согласно которой Заказчик принимает разработку, и начинается этап внедрения. На этом этапе аналитик тесно работает с пользователями — обучает, отвечает на вопросы, консультирует специалистов своей функциональной области, при необходимости — пишет инструкции и руководства пользователя.
На заключительном этапе, когда система запущена в промышленную эксплуатацию, аналитик принимает активное участие в сопровождении системы, потому что невозможно предусмотреть все заранее, и некоторые недоработки всплывут только сейчас. Аналитик изучает проблему, ищет варианты решения, и снова пишет постановки задач разработчикам (или новые технические задания, зависит от степени избалованности разработчиков).