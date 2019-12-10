А вдоль дороги... ОНФ хочет связать село Патракеевку с "Большой землей"

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта к губернатору Архангельской области Игорю Орлову и руководству «Архавтодор» зимняя дорога Лапоминка – Патракеевка была официально открыта. Напомним, зимник протяженностью около 20 км, находящийся на содержании предприятия, не был подготовлен к зиме. В результате жители села Патракеевка и близлежащих деревень – около 400 человек – фактически оказались отрезаны от областного центра.
По словам сельчан, чтобы добраться до Архангельска, им приходилось нанимать владельцев снегоходов до деревни Лапоминки и платить 2,5 тыс. руб. в одну сторону, а от Лапоминок брать такси. В результате поездка до Архангельска и обратно обходилась в 7 тыс. руб. К проблеме подключился ОНФ и журналисты интернет-издания «Северные новости».
В будущем зимник к селу Патракеевка будет пролегать по новому маршруту. «Архавтодор» заявил, что ряд предпринимаемых мер позволит со следующей зимы сделать проезд до Патракеевки более надежным. Уже в феврале планируется провести обследование нового направления, по которому может пройти примерно половина существующего зимника до Патракеевки, что позволит обустраивать ледовую переправу в самом узком месте реки Ульмица.
Однако о круглогодичном проезде до села говорить пока рано. Строительство дороги даже в гравийном исполнении обойдется в 800 млн руб.
«Безусловно, нужно стремиться к тому, чтобы сделать дорогу круглогодичной, 50 лет назад дорога была именно такой. Сегодня национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на выделение значительных финансовых средств на ремонт дорог регионального значения. Если дорога перестала быть круглогодичной, значит, изменений к лучшему не происходит. Возможно, в полной мере не проводились мероприятия по содержанию этой дороги. Нет дороги, значит, нет нормальной жизни для села, у которого богатая поморская история и перспективное туристическое направление», – прокомментировал глава регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.