Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

А вдоль дороги... ОНФ хочет связать село Патракеевку с "Большой землей"

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта к губернатору Архангельской области Игорю Орлову и руководству «Архавтодор» зимняя дорога Лапоминка – Патракеевка была официально открыта. Напомним, зимник протяженностью около 20 км, находящийся на содержании предприятия, не был подготовлен к зиме. В результате жители села Патракеевка и близлежащих деревень – около 400 человек – фактически оказались отрезаны от областного центра.

По словам сельчан, чтобы добраться до Архангельска, им приходилось нанимать владельцев снегоходов до деревни Лапоминки и платить 2,5 тыс. руб. в одну сторону, а от Лапоминок брать такси. В результате поездка до Архангельска и обратно обходилась в 7 тыс. руб. К проблеме подключился ОНФ и журналисты интернет-издания «Северные новости».

В будущем зимник к селу Патракеевка будет пролегать по новому маршруту. «Архавтодор» заявил, что ряд предпринимаемых мер позволит со следующей зимы сделать проезд до Патракеевки более надежным. Уже в феврале планируется провести обследование нового направления, по которому может пройти примерно половина существующего зимника до Патракеевки, что позволит обустраивать ледовую переправу в самом узком месте реки Ульмица.

Однако о круглогодичном проезде до села говорить пока рано. Строительство дороги даже в гравийном исполнении обойдется в 800 млн руб.

«Безусловно, нужно стремиться к тому, чтобы сделать дорогу круглогодичной, 50 лет назад дорога была именно такой. Сегодня национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на выделение значительных финансовых средств на ремонт дорог регионального значения. Если дорога перестала быть круглогодичной, значит, изменений к лучшему не происходит. Возможно, в полной мере не проводились мероприятия по содержанию этой дороги. Нет дороги, значит, нет нормальной жизни для села, у которого богатая поморская история и перспективное туристическое направление», – прокомментировал глава регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

07 февраль 14:25 | : Экономика

Главные новости


Злые клоуны. Что ждать от партии «За правду»?
"Блокадный хлеб" в Архангельске: "...это нужно живым". Мой ответ ретивым коллегам
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (55)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20