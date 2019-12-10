«Чистая вода» в Архангельске. Как это будет

В предстоящее воскресенье, 9 февраля, на центральной площади им. В.И.Ленина с 12 до 16 часов будет проходить демонстрация новейшей автотехники ООО «РВК- Архангельск», планируемой в использовании в повседневной деятельности. Мероприятие пройдет в рамках поддержки Федерального проекта "Чистая вода".
- Все желающие смогут ознакомиться с техникой как снаружи, так и изнутри. Безусловно, юным архангелогородцам будет интересно осмотреть внутреннее содержимое кабин и сфотографироваться, примерив на себя роль управляющего ее оборудованием. Кроме того, по замыслу организаторов, на месте можно будет оставить профильную жалобу для дальнейшей ее отработки специалистами ООО "РВК-Архангельск", - говорит депутат Архангельской городской Думы Иван Воронцов.
Справка:
Федеральный проект «Чистая вода» (ФП «Чистая вода») разработан в рамках национального проекта "Экология" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Срок реализации проекта: 2018 – 2024 гг.
Цели: обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 91% населения Российской Федерации, в городах этот показатель должен достичь 99%.
Финансирование: 245 миллиардов рублей. Федеральный бюджет - 147,03 млрд. рублей, региональный бюджет - 12,552 млрд. рублей, внебюджетные источники - 85,468 млрд. рублей. Каждый вложенный рубль бюджетных средств должен привлечь 0,53 рубля внебюджетных источников.
Исполнители: Минстрой России, Фонд содействия реформированию ЖКХ при поддержке Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения.