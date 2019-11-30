Директор архангельского Фонда капремонта: "Главное, защитить собственников жилья от ущерба"

В Фонде капремонта Архангельской области по инициативе правления СРО «Строители и проектировщики Поморья» прошла рабочая встреча по вопросам проработки финансовых инструментов для работы подрядных организаций в условиях тех изменений, которые Фонд вводит с 2020 года.
Напомним, что со стороны Фонда увеличился срок исполнения финансовых обязательств: если до 2020 года оплата за выполненные работы производилась по решению Правления Фонда после предоставления всех отчетных документов со стороны подрядчика, то теперь расчет будет производиться в срок от 30 до 180 дней. Это позволяет создать люфт по времени для того, чтобы за счет текущих взносов за капремонт собрать необходимые суммы и оплатить все работы.
«Понимаем, что увеличение сроков может серьезно ударить по подрядным организациям, поэтому им предлагается пользоваться услугами факторинга. Это нормальная практика во всем мире, и в России ею тоже начинают активно пользоваться, - об этом директором Фонда было заявлено еще в декабре на итоговом совещании в СРО. Суть факторинга состоит в том, что подрядчик при уведомлении Фонда и подтверждении реализации контракта, заключает договор об его оплате под определенный процент с финансовой организацией. В этом случае деньги он получает без задержки, а Фонд позже переводит денежные средства на счет финансовой организации.
В течение 2019 года по факторинговым схемам Фонд отработал с одной местной подрядной организацией, а также с крупными подрядчиками – ОАО «ЩЛЗ» (вид работ – замена лифтов) и ООО «РТ-Строй» (вид работ – утепление фасадов панелями «Термолэнд»).
Кроме того, в рамках пилотных проектов – в первую очередь, это будет касаться капитального ремонта крыш, - в договорах прописывается либо страхование, либо 3%-ный вклад подрядной организации на специальный счет, который служит гарантией исполнения обязательств в течение всего пятилетнего срока гарантийных обязательств. С точки зрения Фонда – нет разницы, какой вариант выберет подрядчик. Однако, если по 3% все стабильно понятно, то по страхованию механизмы пока не отработаны.
Как подчеркнул директор Фонда Александр Бараев на встрече с представителями СРО, «главное для Фонда, чтобы у собственников была защита от того ущерба, который мы можем ему нанести в рамках работ по капремонту».