Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Директор архангельского Фонда капремонта: "Главное, защитить собственников жилья от ущерба"

В Фонде капремонта Архангельской области по инициативе правления СРО «Строители и проектировщики Поморья» прошла рабочая встреча по вопросам проработки финансовых инструментов для работы подрядных организаций в условиях тех изменений, которые Фонд вводит с 2020 года.

Напомним, что со стороны Фонда увеличился срок исполнения финансовых обязательств: если до 2020 года оплата за выполненные работы производилась по решению Правления Фонда после предоставления всех отчетных документов со стороны подрядчика, то теперь расчет будет производиться в срок от 30 до 180 дней. Это позволяет создать люфт по времени для того, чтобы за счет текущих взносов за капремонт собрать необходимые суммы и оплатить все работы.

«Понимаем, что увеличение сроков может серьезно ударить по подрядным организациям, поэтому им предлагается пользоваться услугами факторинга. Это нормальная практика во всем мире, и в России ею тоже начинают активно пользоваться, - об этом директором Фонда было заявлено еще в декабре на итоговом совещании в СРО. Суть факторинга состоит в том, что подрядчик при уведомлении Фонда и подтверждении реализации контракта, заключает договор об его оплате под определенный процент с финансовой организацией. В этом случае деньги он получает без задержки, а Фонд позже переводит денежные средства на счет финансовой организации.

В течение 2019 года по факторинговым схемам Фонд отработал с одной местной подрядной организацией, а также с крупными подрядчиками – ОАО «ЩЛЗ» (вид работ – замена лифтов) и ООО «РТ-Строй» (вид работ – утепление фасадов панелями «Термолэнд»).

Кроме того, в рамках пилотных проектов – в первую очередь, это будет касаться капитального ремонта крыш, - в договорах прописывается либо страхование, либо 3%-ный вклад подрядной организации на специальный счет, который служит гарантией исполнения обязательств в течение всего пятилетнего срока гарантийных обязательств. С точки зрения Фонда – нет разницы, какой вариант выберет подрядчик. Однако, если по 3% все стабильно понятно, то по страхованию механизмы пока не отработаны.

Как подчеркнул директор Фонда Александр Бараев на встрече с представителями СРО, «главное для Фонда, чтобы у собственников была защита от того ущерба, который мы можем ему нанести в рамках работ по капремонту».  

06 февраль 11:47 | : Экономика

Главные новости


"Блокадный хлеб" в Архангельске: "...это нужно живым". Мой ответ ретивым коллегам
Игорь Орлов: Не прощаюсь. Губернатор сказал об участии в выборах... но не все его услышали
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (46)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20