В работе у подрядных организаций Фонда капремонта Архангельской области – 28 домов

На начало февраля показатель выполнения работ, запланированных в рамках краткосрочной программы капремонта МКД в 2020 году, составляет 14%: завершены 107 видов работ в 26 домах общей площадью 21,58 тыс м2. Большинство видов работ из январского перечня – это обследование конструктивных элементов зданий и проектирование. Строительно-монтажные работы завершены на двух объектах.
Законтрактованность на текущую дату составляет 61% (129 из 213) по МКД и 34% (258 из 757) по видам работы.
На данный момент подрядными организациями выполняются 55 видов работ в 28 домах.
Так, фактически завершены работы по монтажу индивидуального теплового пункта на ул.Дрейера,2 в Архангельске – подрядчик, ООО «СК «Белое море» - готовит исполнительную документацию.
На ул.Кирпичного завода,28 в Архангельске подрядной организацией ООО «Константа» уже собран ИТП – пока он на базе, но как только станет возможным по погодным условиям, его установят в доме.
В Северодвинске на ул.Трухинова,13 идет ремонт системы холодного водоснабжения, подрядчик – ООО «Инженер». Объект передан в работу 21 января.
В Архангельске на пр.Ломоносова,260/2 идет подрядной организацией ОО «Северная Роза» подготовка к капитальному ремонту крыши. Объект передан в работу 22 января, плановый срок исполнения – до 20 апреля.
В Северодвинске на ул.Чеснокова, 4 и 6 ООО «Инженер» проведет работы по капремонту системы теплоснабжения. Дата передачи в работу 14 января, начало работ – по уведомлению и допуску УК, как правило это происходит в конце отопительного сезона. В доме на Чеснокова, 4 помимо ремонта систем ТСН будет произведен капремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.
В работе у ООО «Стройхолдинг» остается крыша на пр.Беломорский,20 в Северодвинске – работы на ней начались в декабре 2019 года. В ходе работ пришлось вносить изменения в проект – здесь было необходимо демонтипровтаь весь шлак, служивший ранее утеплителем, и произвести отсыпку керамзитом. По словам куратора работ Дарьи ДРОЗДОВОЙ, подрядчик планирует завершить строительно-монтажные работы в феврале и далее заняться утеплением.
Крышу на ул.Клепача,1 в Архангельске ремонтирует ООО «Монолит-СТ». Облъект передан в работу 9 января, срок окончания – до 9 марта.
В двух домах в Архангельске – на ул.Севстрой,52 и ул.Адмирала Макарова,4/1 идет ремонт фундаментов. На Севстрое,52 работает ООО «Гера» - они заступили на объект 3 декабря. К настоящему времени уже на достаточно большом объеме заменены венцы и сваи. Работы идут без задержек во многом благодаря тому, что администрация МО предоставила маневренный жилфонд для всех собственников, проживающих на первом этаже: чтобы качественно произвести работы, необходимо вскрывать полы в квартирах.
На Адмирала Макарова, 4/1 работы ведет ООО «Дельта-Строй», его рабочие приступили к выполнению работ в конце ноября 2019-го. По венцам выполнено уже 60% объема работ, по сваям – примерно столько же.
А вот фундаменты в районах области – в п. Пинега Пинежского района на ул.Серафимовича,15 и в поселке Каменка Мезенского района на ул.Лукинской,29, хоть допуск к ним управляющими организациями и дан, начнут ремонтировать после окончания отопительного сезона.