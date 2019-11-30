Мистер Брасс, очнитесь! Жители Соломбалы: «Мы ходим в ведро, как суслики!»

Это письмо, в котором горькая ирония перемежается с отчаянием (за окном зима перешла от плюсовых рекордов к минусовым), прислала нам юрист Наталья Долгих. Рассказ о старом, но вечном – о наплевательском отношении управляющих компаний (не всех, но…) к своим прямым обязанностям и проблемам жильцов.
Наша управляйка принадлежит некоему господину Брасс Вадиму Викторовичу
ООО Управляющая компания "Жилищные коммунальные системы"
Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Ломоносова, д. 81 офис 310
Сам он и Питера. Пришел год назад на рынок управляек, был нагл и агрессивен (я тогда работала в "Мегаполисе" у Вебера, тот сильно жаловался на Брасса), заявлял что "возьмет весь город". Но потом с ним "поговорили" и он хвост поприжал.
Наш дом у него с сентября 2019, к зимнему периоду вообще не был подготовлен (трубы не утеплены). Хотя ежегодно замерзала вода и о данной проблеме знали все.
В итоге, 28.01.2020 в 7 утра вода в моей квартире замерзла (Советская 73-1), я в тот же день, как положено. написала заявление им в управляйку, лично отвезла, продублировала вызов слесарей по телефону… и все. Тишина. Милая девушка Вера (секретарь) три дня мило вешала мне лапшу на уши что "слесаря вот-вот придут", "Вот почти дошли и почти греют")) апогеем сказок, было ее заявление 30.01. что "отогрели"!!! на самом деле никто вообще не был на доме! И, естественно, никто ничего не грел))) Я такого мошенничества еще не видела!
В пятницу я позвонила на "горячую линию" в прокуратуру, написала в Городскую прокуратуру заявление, написала в ГЖИ, и написала в Муниципальный контроль. Ну, естественно, тишина.
А вчера лопнула канализационная труба, и теперь наш подъезд сидит и гадит в ведра как суслики)). В аварийке опять кормят сказками, что сейчас приедут (едут второй день).
По закону-
Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования
(приложение №2 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда
(утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170))
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САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах
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1 сут
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Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования)
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Немедленно
Из требований качества коммунальных услуг : -допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
Сроки ликвидации аварии, скудно, но все же прописаны в Правилах осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, подтвержденными постановлением Правительства.
В моем случае, дама с аварийной службы заявила что "информация, передана, остальное меня не касается".
Я живу одна с двумя детьми, один из них несовершеннолетний. И сейчас у меня живет моя мама, не ходячая (сестра уехала на месяц отдыхать с семьей). Вот и прикинь, как мы неделю без воды и вторые сутки без канализации живем)))
А на эту управляйку управы и нет, выходит...